Banca Centrala Europeana va incepe sa experimenteze o versiune digitala a monedei euro

"Moneda euro apartine europenilor, iar misiunea noastra este de a fi gardianul acesteia", a declarat presedintele BCE Christine Lagarde . "Europenii recurg tot mai mult la mijloace digitale atunci cand cheltuiesc, economisesc si investesc. Rolul nostru este de a asigura increderea in moneda . Aceasta inseamna garantarea adaptarii euro la era digitala. Ar trebui sa fim pregatiti sa emitem o moneda euro digitala, daca va fi necesar", a adaugat Lagarde.BCE a subliniat ca o moneda euro digitala ar reprezenta o forma electronica de bani ai bancii centrale, care ar fi accesibila tuturor cetatenilor si firmelor, precum bancnotele, dar in format digital, pentru efectuarea platilor zilnice intr-un mod rapid, usor si sigur. Aceasta ar completa numerarul, fara a-l inlocui. Eurosistemul va continua, in orice caz, sa emita numerar.Institutia de la Frankfurt precizeaza ca Eurosistemul va initia un dialog amplu cu cetatenii, mediul academic, sectorul financiar si autoritatile publice pentru a evalua in detaliu nevoile acestora, precum si avantajele si dificultatile pe care acestia se asteapta ca emiterea euro digital sa le genereze. O consultare publica va fi lansata la data de 12 octombrie. BCE a precizat ca, in paralel, va fi initiata o faza de experimentare, fara a aduce atingere deciziei finale.Grupul operativ al Eurosistemului, ce reuneste experti din cadrul BCE si de la 19 banci centrale nationale din zona euro, a identificat scenarii posibile care ar impune emisiunea unei monede euro digitale. Printre acestea se numara: o cerere sporita de plati electronice in zona euro care ar necesita un mijloc de plata digital european fara risc, o reducere semnificativa a utilizarii numerarului ca mijloc de plata in zona euro, lansarea unor mijloace de plata private la nivel mondial care ar putea genera preocupari in materie de reglementare si ar prezenta riscuri la adresa stabilitatii financiare si a protectiei consumatorilor, precum si o utilizare masiva de monede digitale ale bancii centrale emise de banci centrale straine."Tehnologia si inovarea transforma modul in care consumam, lucram si interactionam", a declarat Fabio Panetta, membru al Comitetului executiv al BCE si presedinte al grupului operativ. "O moneda euro digitala ar sprijini elanul de inovare continua al Europei. Aceasta ar contribui, de asemenea, la suveranitatea sa financiara si ar consolida rolul international al euro", a adaugat Fabio Panetta.Institutia de la Frankfurt atrage insa atentia ca gardienii euro nu au luat inca o decizie cu privire la posibilitatea introducerii unei monede euro digitale.