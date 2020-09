Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei sustine ca economia nu poate sustine cresterea pensiilor cu 40%: "Criza financiara este iminenta"

Votul din parlament

"Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reclama populismul manifestat ieri in Parlament prin decizia de crestere a pensiilor cu cateva zile inainte de alegeri. CDR subliniaza ca economia tarii nu poate sustine cresterea cu 40% a cheltuielilor cu pensiile, in conditiile evolutiei negative a economiei la nivel mondial si implicit national, cauzata de pandemia COVID-19.Mediul de afaceri este profund ingrijorat de modificarile structurale pe care masurile adoptate de Parlament le vor genera in bugetul de stat, care nu va mai avea resurse pentru investitii, desi ele ar trebui sa fie motorul relansarii economice", se arata intr-un comunicat al CDR remis miercuri.Pe de alta parte, potrivit oamenilor de afaceri, Romania va trebui sa faca fata unui cost suplimentar atunci cand se va imprumuta de pe plan international pentru a finanta cresterea pensiilor, cost ce va adanci deficitul bugetar si, astfel, se poate declansa spirala catre o criza economica "CDR face apel ca decidentii responsabili sa actioneze in sensul evitarii intrarii Romaniei intr-o criza financiara, care este iminenta, cat timp ramane in vigoare masura adoptata ieri () de Parlament", subliniaza documentul citat.Plenul Parlamentului a adoptat, marti, rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie.Au fost inregistrate 242 voturi, 147si 11 abtineri.Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.CDR este o initiativa privata construita ca un acord de colaborare prin participarea colectiva a membrilor sai si reuneste organizatii cum sunt Camera Americana de Comert in Romania (AmCham), Camera Franceza de Comert in Romania (CCIFER), Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert si Industrie Romana-Germana (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Straini (FIC), Confederatia Patronala Concordia (CPC) si Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).Companiile reprezentate de cele 25 de organizatii de afaceri membre CDR angajeaza peste un milion de oameni si genereaza aproximativ 50% din PIB.