EURO a atins un nou maxim istoric. La cat este cotata azi moneda europeana

BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei.Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat intre 4,8765 si 4,8901 de lei pentru un euro.De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,1118 lei, in urcare cu 1,94 de bani (0,47%), fata de cursul de vineri, respectiv 4,0924 lei/dolar.Pe de alta parte, moneda nationala s-a apreciat fata de francul elvetian, cu 0,05 bani (-0,01%). Astfel, luni, cotatia francului a ajuns la 4,4060 lei, comparativ cu 4,4065 lei vineri.Aurul s-a scumpit cu 75,59 de bani (0,33%), pana la 223,8171 de lei, de la 223,0612 lei, cat se stabilise in sedinta precedenta.