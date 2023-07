Guvernul refuza dividende de 150 de milioane de euro

Listarea Fondului proprietatea la Bursa a fost amanata din nou, oficialii Franklin Templeton aratand ca acest lucru se intampla pentru ca Guvernul intarzie numirea lor in functiile de administratori.

De aceasta tergiversare profita investitorii care cumpara actiuni Proprietatea pe nimic. Iar cifrele arata ca, in decurs de un an, aproape 35% din FP s-a vandut pe "piata gri", numai in ultimele trei luni fiind tranzactionate 10% dintre actiuni, scrie Financiarul.

Practic, Guvernul nu pare a fi tentat de cele 600 de milioane de lei (aproximativ 150 de milioane de euro) pe care americanii de la Franklin Templeton i le promit drept dividende imediat ce-si vor intra in drepturi ca administrator.

Franklin Templeton a castigat mandatul de administrator in urma cu an, pe 9 iunie, in schimbul unui "salariu" anual de 13 milioane de euro. O suma considerata de multi specialisti ca fiind fabuloasa, dar acceptata tacit in speranta rezolvarii rapide a mult asteptatei listari.

Motivul intarzierii il reprezinta modificarile legislative care asteapta inca pe masa guvernului.

Pana la listarea la BVB, tranzactiile cu actiunile Fondului Proprietatea se realizeaza numai prin transferul de proprietate direct la Depozitarul Central.

