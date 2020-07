Lista plajelor de pe litoralul romanesc care vor fi reabilitate in urmatorii trei ani. Finantare uriasa, de peste 750 de milioane de euro

Conform sursei citate, in urma implementarii proiectului privind lucrarile de protectie a eroziunii costiere, noile sectoare de plaje ce urmeaza sa fie reabilitate si redate turistilor sunt: stavilarele Edighiol/Periboina, respectiv plajele Mamaia , Tomis-Cazino, Agigea, Eforie (in etapa I) si plajele Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia - Venus - Aurora, Mangalia - Saturn, 2 Mai (in etapa a II-a).ANAR estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate pana la data de 30 decembrie 2023."La lucrarile hidrotehnice propuse (innisipari artificiale a zonelor de plaja existente, prelungirea structurilor costiere conectate sau paralele cu tarmul, executia unor protectii costiere noi sau de noi aparari de mal etc.), se adauga implementarea unor masuri verzi, care au ca rezultat cresterea biodiversitatii marine prin conservarea, dezvoltarea sau protejarea unor habitate naturale in zona plajelor Agigea, Eforie Centru, Eforie Sud, Costinesti, Jupiter, Balta Mangalia, Venus, Aurora si Saturn", se mentioneaza in comunicat.Pana in prezent, au fost finalizate lucrarile de innisipare dintre Constanta pana la Mamaia si Eforie Nord, fiind vorba despre cinci sectoare de plaja cu o lungime cumulata de aproximativ 7,3 km si o latime extinsa la peste 100 de metri. Aceste zone sunt accesibile tuturor turistilor inca din anul 2016.Totodata, prin acelasi proiect, suprafata celor cinci sectoare de plaja (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud si Eforie Nord) a fost marita cu 60,66 de hectare.In prezent, "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral, deruleaza proiectul "Reducerea eroziunii costiere - Faza a II -a (2014-2020)", in valoare de totala de 752.397.640 de euro.