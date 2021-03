Partidele din Coalitie au impartit 41 de miliarde de euro, bani europeni. Ce proiecte vor fi finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta

Guvernul va solicita Comisiei Europene finantare pentru in valoare de 41 de miliarde de euro , dar, dupa negocieri, se asteapta sa fie acceptate proiecte de peste 29.2 de miliarde de euro, potrivit Europa Libera Ultima runda de discutii din Coalitie a avut loc miercuri seara in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , iar PNL USR -PLUS si UDMR au ajuns la un acord asupra modului in care se vor distribui banii europeni. Planul National de Redresare si Rezilienta a fost negociat intens in ultima saptamana, iar termenul de depunere al acestuia in fata Comisiei Europene este 30 aprilie.Romania trebuie sa se asigure ca finanteaza proiecte care se pot finaliza pana in 2026. Ministrul Fondurilor Europene sustine ca 11% vor merge spre educatie, 8,5% sanatate si 28% spre transporturi.*4,5 miliarde de euro pentru autostrazi (prioritate este Autostrada Sibiu - Pitesti, este cea mai mare suma ceruta de un stat european)*5 miliarde de euro pentru cai ferate si metrou*3 miliarde de euro pentru irigatii si baraje (premierul Citu nu ar dori sa includa canalul Siret - Baragan pe lista proiectelor de teama ca nu poate sa fie finalizat)*4 miliarde de euro pentru cloud guvernamental si administratie publica (din care 450 de milioane pentru 5G si broadband)*3 miliarde de euro pentru unitatile administrativ- teritoriale (fondul de rezilienta pentru primarii)*4 miliarde de euro pentru proiecte de mediu (din care 1.5 miliarde de euro pentru impaduriri si perdele forestiere, 1,3 miliarde de euro pentru deseuri)peste 2 miliarde de euro - constructia de spitale*2.2 miliarde de euro - reabilitarea cladirilor impotriva seismelor*2.5 miliarde pentru rezilienta mediului de afaceri / companii*1.3 miliarde de euro pentru zona energiei*100 de milioane de euro pentru fondul de rezilienta a societatii civile*500 de milioane pentru reducerea abandonului scolar