Cat se castiga in Romania din oierit. Fiul unui cioban sustine ca tatal sau i-a facut cadou 4,5 milioane de euro

Proces deschis impotriva ANAF

Tatal, milionar in euro din oierit

Castiguri de 15 milioane de euro

Procesul cu ANAF, pierdut in prima instanta

Supus unui control al Directiei Control Venituri Persoane Fizice cu Risc Fiscal din cadrul ANAF, un barbat din Mures a fost gasit cu o avere de milioane de lei pe care nu a putut sa o justifice. Pentru asta, inspectorii ANAF i-au stabilit de plata un impozit pe venit de 1,6 milioane lei. In plus, s-au calculat dobanzi de 470.000 de lei si penalitati de peste 245.000 de lei. Astfel, s-a ajuns ca barbatul sa fie pus la plata unei sume de peste 2,3 milioane lei.Printr-un proces deschis in luna mai 2020 la Tribunalul Mures, barbatul acuzat de ANAF ca nu isi poate justifica o parte din avere a dat FISC-ul in judecata, cerand suspendarea si anularea deciziilor de impunere.In proces, barbatul a aratat ca "a beneficiat, in perioada 2014 - 2016, de donatii de la parinti in cuantum total de aproximativ 4,5 milioane euro , sumele fiind incasate atat in lei, cat si in valuta ". Barbatul a mai aratat ca sumele au fost dobandite cu titlu gratuit, respectiv sub forma de donatii, venituri care sunt neimpozabile.In procesul deschis impotriva ANAF, mureseanul a explicat cum a ajuns sa ii doneze tatal sau, inainte de a muri, 4,5 milioane de euro. Barbatul a aratat ca, timp de peste 40 de ani, tatal sau a fost cel mai renumit cioban (oier) din zona comunelor Corunca si Livezeni, din Mures, detinand in proprietate mii de capete de animale si zeci de hectare de teren., a aratat fiul ciobanului in proces.Fiul oierului din Mures le-a facut judecatorilor si un calcul prin care sa justifice cum a adunat tatal sau milioane de euro din oierit. Astfel, barbatul a aratat ca tatal sau a crescut oi din rasa "spanca". Veniturile de pe urma unei astfel de oi (branza, urda, lana, miei), a aratat barbatul, sunt de 1.255 de lei pe an.Mureseanul a mai aratat ca numarul minim al oilor detinute de tatal sau era de cel putin 1.150 capete in fiecare an, rezultand un castig total aferent perioadei 1976-2017 de aproape 43 de milioane de lei, la care se adauga alte peste trei milioane de lei provenite din cresterea unor oi detinute de consateni, servicii pentru care oierului ii revenea o parte din castig.Barbatul care a dat in judecata ANAF a mai aratat ca, pe langa, oi, tatal sau a crescut la stana si porci, obtinand in perioada 1981-2011 peste 22 de milioane de lei din vanzarea purceilor si a scroafelor.Fiul ciobanului a aratat ca in cei 42 de ani de oierit, tatal sau "a acumulat economii foarte semnificative, care la un calcul sumar se ridica la cel putin 68.918.200 lei (46.499.200 lei castig in urma cresterii si valorificarii efectivelor de ovine + 22.419.000 lei castig in urma cresterii si valorificarii efectivelor de porcine)".Mureseanul a aratat ca in 1994, dupa ce a muncit patru ani in Austria, tatal sau "l-a rugat sa revina in tara, promitandu-i ca ii va darui cati bani are nevoie pentru a-si croi un drum in viata aici, acasa, langa familie si nu departe in strainatate".Barbatul a mai aratat ca aceeasi atitudine a avut-o tatal sau si fata ce ceilalti frati ai sai, "carora le-a oferit surse de fonduri suficiente pentru a-si pune bazele propriilor afaceri la nivel local (carmangeria si magazinele de mezeluri Ponderosa, restaurantele Tempo si Laci Csarda, hotel Tempo, lantul de magazine alimentare Palas)".Fiul ciobanului din Mures a aratat ca la institentele tatalui sau a revenit in tara, iar "tatal sau si-a onorat promisiunea de a-l ajuta financiar , facandu-i cadou chiar si seiful personal pe care il pastreaza si in ziua de azi"., au aratat avocatii barbatului in instanta.Judecatorii Tribunalului Mures au respins cererea mureseanului, mentinand decizia de impunere prin care barbatul este obligat sa achite impozite cu dobanzi si penalitati pe peste 2,3 milioane lei.se arata in sentinta Tribunalului Mures. Procesul continua la Curtea de Apel Targu Mures.