Trei din patru romani se declara in favoarea introducerii monedei euro

Sondajul a fost realizat in cele sapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, si anume in Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia. Marea majoritate a cetatenilor UE intervievati (60%) considera ca trecerea la moneda euro a avut consecinte pozitive pentru tarile care o utilizeaza deja.De asemenea, majoritatea respondentilor (52%) considera ca, in general, vor fi consecinte pozitive ale introducerii monedei euro pentru tara lor si chiar mai mult, peste jumatate dintre ei (55 %) afirma ca introducerea monedei euro ar avea consecinte pozitive inclusiv pentru ei insisi. In ansamblu, 57% dintre respondenti sunt in favoarea introducerii monedei euro in tara lor. Cele mai ridicate procente de respondenti cu opinie pozitiva s-au inregistrat in Romania (75% in favoarea monedei euro) si Ungaria (69%).In toate statele membre care au participat la sondaj, cu exceptia Cehiei, s-a inregistrat o crestere a proportiei celor care sunt in favoarea introducerii monedei euro, comparativ cu 2020. Cele mai mari cresteri sunt observate in Romania (de la 63% la 75%) si Suedia (de la 35% la 43%).Ultima extindere a zonei euro dateaza din 2015, cand Lituania a devenit al 19-lea stat membru al blocului monetar. Desi toate satele membre UE, cu exceptia Danemarcei, sunt obligate sa adere la zona euro, putine tari fac eforturi serioase pentru a se alatura zonei unice.In cazul Romaniei, raportul de convergenta pe 2020 arata ca tara nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung.Citeste si: Parlamentul European a votat din nou pentru intrarea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen