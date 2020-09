Cum sa treci peste 5 tipuri de probleme financiare?

Efectele problemelor ce tin de finantele personale nu se limiteaza doar la subtierea portofelului, ci ne afecteaza sanatatea, echilibrul psihic sau relatiile familiale si cu cei din jur. Un prim pas pentru a scapa de neajunsuri este sa identifici dificultatile si sa analizezi modul in care ai ajuns sa fii prins pe picior gresit. Descopera mai departe cinci tipuri frecvente de probleme financiare si cateva repere ce te pot ajuta sa depasesti o perioada de criza.Cel mai probabil, majoritatea oamenilor se confrunta in mod permanent cu aceasta situatie neplacuta. Pentru unii, lipsa banilor tine de munca pe care o depun ori de calitatea si valoarea eforturilor lor profesionale. In mod clar, daca nu ai suficient de multi bani trebuie sa gasesti un loc de munca mai bun sau sa aduci valoare muncii tale pentru a castiga mai mult. Sunt insa si persoane care obtin salarii bune, doar ca au o situatie financiara precara din cauza ca nu-si pot gestiona banii in mod corect.In acest caz, o solutie potrivita ar fi realizarea unui buget de venituri si cheltuieli, pentru a stabili care sunt costurile absolut necesare dintr-o luna si cum poti reduce cheltuielile inutile. De exemplu, poti face economie la apa, gaze si electricitate sau poti sa limitezi iesirile in oras cu prietenii si cumparaturile mai putin importante.Ti s-a stricat masina, s-a spart o teava in casa, ai primit o invitatie la nunta sau ai o problema de sanatate? Pentru a le rezolva rapid iti trebuie o anumita suma de bani, iar daca in general nu stai prea bine cu finantele personale, un lucru neprevazut va crea si mai multa presiune. Ca sa reusesti sa depasesti cu brio dificultatile financiare pe care nu le-ai luat in calcul este necesar sa constitui un fond de rezerva. In fiecare luna, incearca sa pui ceva bani deoparte pentru situatiile neprevazute. Daca ti se pare prea dificil sa faci asta, un imprumut rapid iti va fi de ajutor pentru iesi din orice impas financiar Mai devreme sau mai tarziu cu totii ajungem sa avem datorii. Unora le este mai usor sa le achite pentru ca stiu sa-si impuna un stil de viata mai cumpatat, in timp ce pentru altii pare ca nu au sfarsit. Din acest motiv ajung sa adune datorii peste datorii, la banci , prieteni sau rude si ajung intr-un punct in care nu reusesc sa mai faca fata situatiei. Sursa datoriilor este lipsa unui sistem de gestiune a veniturilor si obiceiurile proaste legate de bani. Prin urmare, trebuie sa-ti impui sa nu mai faci datorii si sa le achiti pe cele actuale. Lunar, foloseste un procent de 5-10% din venituri pentru a acoperi datoriile si astfel le vei plati treptat. In acelasi timp, limiteaza-ti cheltuielile din impuls, ca sa poti sa iesi din acest cerc vicios.Te-ai gandit vreodata ca este posibil sa nu-ti gestionezi veniturile in mod corect? Orientarea pe cheltuieli diverse in detrimentul economisirii iti reduce sansele de a-ti indeplini anumite dorinte. Daca vrei sa mergi in vacanta, sa-ti cumperi o masina noua sau o casa, ori sa pui bani deoparte pentru viitor, trebuie sa-ti impui un scop. Asta inseamna ca prima oara cand incasezi banii sa pui cateva procente intr-un cont de economii . Daca 20% din veniturile tale sunt automat redirectionate catre economii, vei avea mai putin bani pentru cheltuieli si vei fi nevoit sa-ti reduci din cheltuieli.Atasamentul fata de bani creeaza dezechilibre la nivelul functiilor tale umane. Este esential sa nu-ti fie teama ca vei ramane fara bani, dar sa nu te lasi ghidat nici de dorinta de-a castiga in permanenta mai mult. Moderatia este cheia in orice situatie. De asemenea, invata-te sa ceri bani pentru munca ta si sa oferi bani la randul tau atunci cand este necesar. Refuza micile oportunitati care solicita compromisuri prea mari si concentreaza-ti atentia pe lucrurile care intr-adevar iti garanteaza castiguri. In plus, renunta la convingerea ca nu esti suficient de merituos pentru a primi bani chiar si la cel mai mic efort depus.Limiteaza-ti cheltuielile si invata sa ai o atitudine corecta asupra banilor pentru a diminua aparitia problemelor financiare de orice fel.Pe masura ce intelegi ca esti singurul administrator al finantelor personale si ca totul tine de gestionarea eficienta a banilor, in mod sigur vei depasi mai usor dificultatile economice. Lipsa de responsabilitate genereaza mari dezechilibre si, chiar daca ai castiga mai mult, obiceiurile paguboase nu vor disparea, daca nu ai un control asupra vietii tale financiare.