Guvernul a avizat infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

Guvernul a avizat, prin ordonanta de urgenta, infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, a declarat premierul Victor Ponta, precizand ca Ministerul Justitiei va reglementa in perioada imediata si ultimele detalii privind noua structura.

Proiectul ordonantei de urgenta privind infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost inclus pe agenda suplimentara a sedintei de marti a Guvernului, dupa ce in urma cu o saptamana a fost analizat in prima lectura.

"S-a aprobat si mai sunt unele detalii la Justitie", a spus Ponta pentru Mediafax, intrebat daca Guvernul a adoptat in sedinta de marti aceasta ordonanta.

Conform, proiectului de ordonanta, Guvernul va desfiinta autoritatile de supraveghere din domeniul financiar, cu exceptia celor care tin de BNR, astfel ca atributiile si tot personalul CNVM, CSA si CSSPP vor fi preluate pana cel tarziu in luna martie a anului viitor de catre o noua institutie - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In proiectul de ordonanta de urgenta care prevede constituirea noii autoritati, Guvernul motiveaza caracterul de urgenta al actului normativ invocand disfunctionalitatile constatate, mai ales in ultima perioada, in activitatea desfasurata in sectorul pietei de capital si cel al asigurarilor, care impun adoptarea unor masuri de ordin legislativ pentru asigurarea eficientizarii activitatii de supraveghere sectoriala realizata in afara ariei de competenta a bancii centrale.

In urma cu o saptamana, in urma unei intalniri cu premierul Victor Ponta, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca unificarea autoritatilor de supraveghere a pietei financiare nebancare este recomandata de catre Banca Centrala Europeana, mai ales in state in care adancimea acestei piete este mica.

