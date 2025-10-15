Romania, intre curiozitatile financiare ale lumii - vezi cu ce (Galerie foto)

Banii au fost initial din metal pretios. Monedele antice nu erau tocmai rotunde si nici identice. Ca urmare, adesea, la incheierea tranzactiior, banii se cantareau.

Cand s-a creat moneda rotunda, de forma standard, toate piesele fiind riguros egale, a aparut si prima "inginerie financiara": unii "ciupeau" moneda pe margini, o puneau in circulatie ca buna, iar din "ciupituri" isi faceau propria rezerva de aur, scrie Factroom.

Iesirea din situatie a gasit-o Isaac Newton (1643-1727), care a propus regelui Angliei, iar acesta a aprobat, moneda cu marginea zimtata. Prin traditie, o mai vedem si astazi, chiar daca aurul nu se mai afla in circulatie.

In secolul trecut, marca germana a renascut din propria cenusa de doua ori, lovita de datorii. Ultima rata a despagubirilor ce au urmat Primului Razboi Mondial a fost platita in octombrie 2010. Germania este statul cel mai greu lovit din lume, in ceea ce priveste plata despagubirilor din razboaie.

Cu cateva secole in urma, nicio diviziune monetara din lume n-a avut la baza sistemul zecimal. In mod neasteptat, acesta a fost adoptata pentru prima oara in Rusia de catre Petru cel Mare, care a nascocit copeica, a suta parte dintr-o rubla.

S-a incetatenit ideea ca banii sunt din metal, din hartie, sau sub forma imateriala, in banci. Totusi, in trecut, s-au folosit si alti "bani": in Birmania sare si ceai (sec, XIX), in Mexic pungi cu boabe de cacao, iar in alte tari tutun, peste sarat, orez, porumb boabe.

In Cartea Recordurilor, bancnota ruseasca de 100 de ruble este inscrisa ca cea mai "sexuala" cupiura din lume. Nici presa rusa care relateaza cazul nu stie sa dea explicatii. Sa fie oare o eroare in Cartea Recordurilor, sau la rusi ideea despre sex se confunda cu opera din Moscova (in imagine)?

Desi dolarul inca mai este cea mai populara valuta transforntaliera, bancnota cea mai circulata, ca hartie, este cea de 500 Euro. Din acest motiv, anul trecut numarul acestor bancnote puse in circulatie a fost dublat.

Respectand o veche taditie, intrerupta doar in perioada sovietica, Rusia pune pe piata anual o moneda din aur masiv, de 10.000 ruble, in greutate de un kilogram. Moneda are putere de circulatie, dar nu circula nicaieri, intrucat valoarea aurului masiv depasete cu mult cele 10.000 de ruble. In schimb, colectionarii o cauta.

Cele mai circulate cupiuri americane din SUA sunt: cea de 1 dolar si cea de 10 dolari. In strainatate, cea mai circulata este cupiura de 100 dolari.

In palmaresul raritatilor monetare mondiale, Romania figureaza cu bancnota de 2.000 lei, emisa in 1999, cu prilejul eclipsei de soare. Bancnota este executata din material platic, nu din hartie (prima asemenea bancnota din Europa) si este singurul caz cand, pe o bancnota, sunt evidentiate locurile unde eclipsa s-a putut vedea "totala". In viitor, ar putea capata interes la colectionari.

La mijlocul secolului XVIII, Rusia a emis o moneda din argint de forma patrata. Exemplarele care au ajuns pana in zilele noastre nu si-au pastrat forma: colturile patratului s-au rotunjit si a ajuns bizara. S-a confirmat ca, pentru moneda, singura forma potrivita este cea rotunda.

Cea mai mare bancnota a tuturor timpurilor a fost emisa de SUA in anul 1934 si are valoarea de 100.000 de dolari, ceea ce, pentru acea vreme, insemna o avere fabuloasa. Ea nu a fost insa folosita decat in cadrul tranzactiilor interbancare. In prezent, are putere circulatorie, dar nu este folosita. Nici n-ar avea cum: la colectionari, valoarea ei o depaseste pe cea nominala.

