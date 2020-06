Piata fondurilor mutuale, plus 6,6% in mai. Cine a investit inteligent a castigat 16,3% intr-un an si 40,3% in trei ani

Ziare.

Activele nete ale celor 220 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna mai cu 6,6%, pana la nivelul de 42,3 miliarde lei (8,7 miliarde euro ), si au scazut cu 15% de la inceputul anului. Iesirile nete ale lunii au totalizat 3,6 milioane lei (0,7 milioane euro).Activele nete ale celor 84 de fonduri deschise locale au crescut in luna mai cu 1,2%, pana la 20 miliarde lei (4,1 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 19,6%. Fondurile deschise locale au inregistrat in luna mai iesiri nete de 27 milioane lei (5,6 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix (-81,2 milioane lei) si cele de randament absolut (-23,5 milioane lei), in vreme ce fondurile reunite sub categoria "alte fonduri" (53,2 milioane lei), cele de actiuni (23,3 milioane lei), cele diversificate (0,6 milioane lei) si cele cu capital protejat (0,4 milioane lei) au inregistrat intrari nete.Cele mai performante 5 fonduri deschise in ultimele 12 luni au inregistrat randamente anuale nete intre 7,7% si 16,3%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse intre 18,5% si 40,3%, obtinute fata de luna mai 2017).Activele nete exprimate in lei ale celor 105 fonduri deschise straine distribuite in Romania au crescut in luna mai cu 5,2% fata de luna precedenta, pana la 0,87 miliarde lei (0,18 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 10,7%. Fondurile deschise straine distribuite in Romania, avand o pondere de 4,2% in totalul activelor fondurilor deschise de investitii, au inregistrat in luna raportata intrari nete de 24,4 milioane lei (5 milioane euro).Activele nete ale celor 31 de fonduri inchise (inclusiv SIF -uri si Fondul Proprietatea ) au crescut cu 12,3% in luna mai, pana la 21,3 miliarde lei (4,4 miliarde euro). Fondurile inchise locale au avut iesiri nete de 0,8 milioane lei (0,16 milioane euro) in luna raportata.