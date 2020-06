Romania doar teoretic primeste 33 de miliarde de euro din pandemie, dar practic politicienii nu au luat nici 30% din bugetul actual de investitii

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Romania a primit in actualul ciclu european bugetar (cincinalul) zeci de miliarde de euro. Bani erau, trebuia doar sa ii luam si sa ii folosim pentru investitii. Aveam de construit autostrazi, spitale, sisteme de irigat, scoli noi, digitalizare si multe altele.Specialisti, muncitori, resurse materiale, utilaje si companii ca sa construim toate acestea existau, dar ceva ne-a lipsit.Ce s-a intamplat insa? Nici 30% din fondurile alocate nu au fost cheltuite, iar noi deja ne aflam la finalul acestui ciclu bugetar, fara nicio sansa ca fondurile sa fie atrase si consumate. Din putinele sume atrase, doar o parte s-a dus pe investitii, restul s-a folosit pe tot felul de chestiuni birocratice (resurse umane, debirocratizare, falsa digitalizare, s.a.m.d.), care nu produc o finalitate directa si valoare adaugata in economie.Majoritatea investitiilor publice s-a desfasurat din PNDL, un program national usor de accesat, fara reguli birocratice, dar care este puternic politizat si folosit de toate guvernarile pentru a-si aservi autoritatile publice locale. Programul, in esenta, nu este de criticat deoarece are performante foarte bune, dar de ce nu am fi putut face exact acelasi lucru si cu banii europeni?In fapt, politicienii din tara au transformat Romania intr-un stat cotizant si nu beneficiar al fondurilor europene. Sigur ca nu este vina celor de acolo, dar cu siguranta ca este vina celor care ne reprezinta si care au umplut institutiile responsabile cu accesarea fondurilor europene cu persoane incompetente a caror principala calitate este obedienta politica.Romania putea sa ia bani sa construiasca autostrazi, dar noi nu stim nici astazi de unde vom pleca si unde vom ajunge cu ele. Pe ce sa ne dea bani europenii cand noi nu reusim sa scoatem o autorizatie de construire pe o legislatie pe care noi am construit-o?Probabil ca la Bruxelles este un mare amuzament cand se discuta de Romania: dati-le cat mai mult, puneti orice numere doriti voi acolo, caci oricum baietii astia nu vor incasa decat faramiturile de la masa marilor puteri.Repet, nu este vina lor, nu exista un interes european de a nu fi consumati acesti bani, dar exista un interes al politicienilor romani de a folosi pentru investitii fonduri nationale, unde Europa nu are autoritate si unde nu se poate cere din exterior sanctionarea celor care delapideaza fondurile publice.Sa nu uitam ca o generatie de politicieni a fost sfasiata de actiunile DNA ca urmare a unor nereguli identificate in cheltuirea fondurilor europene. Acum aceasta institutie a fost decapitata.S-a anuntat cu mare fast ca Romania va primi de la Uniunea Europeana peste 33 de miliarde de euro pentru revenirea economica de dupa pandemie.Acum poate se intelege mai bine de unde a aparut aceasta spirala a declararii unui numar cat mai mare de persoane infectate si decedate. Nu prea a contat ca investitorii romani au trait adevarate drame date de intreruperea activitatii economice.Dar Romania nu va primi acesti bani, ei doar sunt alocati, adica exista, dar nu ii vom vedea. Se pot utiliza pentru absolut orice fel de investitie, dar acest lucru nu se va face. Politicienii romani vor prefera in continuare sa nu puna mana pe acesti bani pentru ca nu pot opri o parte dintre ei, fara riscul de a fi anchetati si condamnati.