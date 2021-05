Secretar de stat la Fonduri Europene: "Inaintam pe toate planurile care vizeaza programarea noilor instrumente financiare"

Vineri avut loc o reuniune de negociere a Programelor Operationale Regionale cu reprezentantii Comisiei Europene privind Programele Operationale Regionale din perspectiva Obiectivului de Politica 2 - o Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se indreapta catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o energie curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenuarii schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane durabile.La reuniune au participat, alaturi de reprezentantii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, si ai agentiilor de dezvoltare regionala.Reuniunea s-a desfasurat in contextul observatiilor Comisiei privind programele regionale si al exercitiului general pe care il desfasuram in prezent, anume asigurarea complementaritatilor si sinergiilor pentru domeniile vizate de Obiectivul de Politica 2 care se regasesc in programele regionale, respectiv eficienta energetica in cladiri publice si rezidentiale, infrastructura verde si mobilitatea urbana.S-au discutat aspectele generale privind actiunile care urmeaza a fi finantate si propunerile de modificare a programelor regionale pentru domeniile enumerate."Inaintam pe toate planurile care vizeaza programarea noilor instrumente financiare. Am dat asigurari ca dialogul cu Comisia Europeana este unul continuu, inclusiv pe programele operationale, nu doar pe PNRR si ne tinem de cuvant. Putin mai devreme am incheiat o prima discutie pe marginea domeniilor de finantare aferente Obiectivelor de Politica, reprezentantii DG Regio evidentiind progresele semnificative inregistrate in definitivarea Programelor Operationale Regionale, totodata oferindu-ne si orientarile necesare acolo unde mai avem inca de lucru. Saptamana viitoare vor avea loc, in acelasi format, COM, MIPE, ADR-uri, MDLPA, alte 2 runde de discutii pentru restul obiectivelor de politica aferente Programelor Operationale Regionale. Suntem in grafic, atat fata de propriul calendar dar si fata de stadiul celorlalte state membre, si in asteptarea aprobarii la nivelul UE a cadrului de reglementare, prezumat pentru finalul lunii iunie, astfel ca, imediat dupa, sa si putem formaliza procesul de programare pentru perioada 2021-2027", a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat in cadrul MIPE.In viitorul apropiat se vor organiza reuniuni punctuale pe fiecare program operational regional in parte pentru detalierea aspectelor comune negociate azi in fiecare document de programare elaborat pentru fiecare regiune in parte.