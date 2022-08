Intrarea in faliment, singura optiune pentru Grecia - Der Spiegel

Grecia a dezamagit din nou creditorii internationali, astfel ca va cere mai mult timp pentru indeplinirea tintelor impuse de partenerii sai. Insa tarile din zona euro nu mai doresc sa ii ofere ajutor, astfel ca singura solutie ar fi intrarea in faliment, comenteaza Der Spiegel.

In septembrie, reprezentanti ai Fondului Monetar International, Bancii Centrale Europene si ai Comisiei Europene vor face o vizita la Atena, pentru a verifica progresele facute de statul elen in legatura cu masurile de austeritate, in schimbul carora tara a primit ajutorul financiar de 130 miliarde de euro.

In realiate, Grecia nu va putea rambursa niciodata complet acest imprumut si nici banii respectivi nu o vor putea opri sa intre in faliment, se arata intr-un comentariu semnat de Stefan Kaiser, pentru Der Spiegel.

Grecia va cere mai mult timp, insa va avea nevoie si de mai multi bani, iar celelalte tari din zona euro nu mai doresc sa o ajute. Cel mai probabil, in cazul in care cancelarul german Angela Merkel va acorda un al treilea imprumut Atenei, ea va fi data afara din partidul pe care il conduce.

Grecia va iesi din zona euro in septembrie - analist

Insa, potrivit sursei citate, singura vinovata pentru aceasta problema este chiar Merkel, deoarece ea a fost cea care a insistat ca tarile cu probleme isi vor reveni doar prin impunerea unor masuri dure de austeritate, cand realitatea a dovedit exact contrariul.

Singurul lucru pe care l-au facut aceste reforme a fost sa exacerbeze criza economica si sa mareasca datoria publica a Greciei.

Sfarsitul acestei interpretari a situatiei economice din statul elen este foarte aproape. Nici zona euro, nici FMI, nu mai pot da un ajutor financiar, cel putin fara a le fi afectate credibilitatea, astfel ca exista o singura optiune: Grecia trebuie sa intre in faliment.

Acest lucru va fi, intr-adevar, foarte scump, costurile estimate ajungand la 80 miliarde de euro, doar pentru Germania.

Insa oricat de impredictibile vor fi consecintele asupra economiei, falimentul Greciei ar putea fi singura sansa pentru a rezolva aceasta situatie urata. Astfel, ea s-ar putea elibera de datorie si ar putea sa o ia de la inceput, fie ca parte din zona euro, fie nu.

Iar creditorii de la Bruxelles si Berlin ar putea rasufla usurati, pentru ca li se va ridica o mare povara de pe umeri.

