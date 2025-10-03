A primit un salariu de 330 de ori mai mare de la patron. Ce a urmat apoi

Succes de răsunet pentru un angajat al unei firme de mezeluri. Cetățeanul norocos a primit de la angajator, pe card, un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut banii înapoi, dar angajatul a refuzat și și-a dat demisia. Ulterior, în urma unui proces, instanța i-a dat câștig de cauză.

Cazul vine din Chile. 3 ani a durat procesul dintre angajatorul Cial - un grup de firme din domeniul procesării de carne și fostul asistent de depozit. Bărbatul avea un salariu de aproximativ 519 dolari americani în contract, dar brusc s-a trezit cu 171.303 dolari în cont, informează Diario Financiero.

Greșeala departamentului financiar i-a costat aspru pe afaceriști.

Succes în instanță pentru fostul angajat. Însă emoțiile nu s-au epuizat

Inițial, angajatul promisese că va returna banii, dar nu a mai făcut acest lucru. El și-a angajat un avocat imediat. „Din punct de vedere juridic, considerăm că nu există nicio ilegalitate. Tribunalele sunt cele chemate să decidă”, declarase avocatul Alejandro Díaz, care ulterior a obținut victoria, alături de clientul său. „A fost declarat nevinovat, exact cum afirmasem de la început”, a transmis Díaz, potrivit sursei citate.

Totuși, fostul angajat încă nu a scăpat de emoții. Angajatorul apelează la toate căile legale. „Cial va exercita toate acțiunile legale prevăzute de normele în vigoare, formulând o cerere de anulare, pentru ca hotărârea să fie revizuită”, a transmis Cial, într-un comunicat pentru Diario Financiero.

