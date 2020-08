Afaceri de milioane in starea de urgenta. Romania a platit peste 3.000 de lei pentru fiecare persoana carantinata

Bani pentru alocatia de cazare

Hotelurile nu au vrut sa negocieze costurile

Numarul celor care au fost carantinati s-a ridicat la 62.406 persoane la nivel national, in spatiile special amenajate pe baza de contract si in spatiile puse la dispozitie gratuit, potrivit Raportului Curtii de Conturi inaintat Parlamentului.Cu toate acestea, desi media pe tara a cheltuielilor pentru o persoana carantinata a fost de putin peste 3.000 de lei, doua unitati administrativ teritoriale au avut costuri aproape duble. Aici este vorba despre Bucuresti si Brasov, unde cheltuielile cu carantina pentru o persoana au fost de 5.462 de lei (fiind carantinate 3.279 de persoane) si respectiv, 5.389 lei (fiind carantinate 1.003 persoane).Mai mult, in Capitala cheltuielile in spatiile special amenajate pe baza de contract s-au ridicat la 5.309 lei pe persoana, in timp ce carantinarea in spatii puse la dispozitie in mod gratuit a costat 12.836 de lei de persoana.La polul opus se afla Constanta, unde nu au fost carantinate decat 21 de persoane pentru care costul mediu cu carantinarea s-a ridicat la 48 de lei.Potrivit raportului Curtii de Conturi, cele mai multe persoane au fost carantinate in judetul Bihor - 4.141, costul mediu pentru fiecare persoana ajungand la 2.931 de lei.In Raport se arata ca "din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului au fost suplimentate bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si au fost alocate fonduri de 15,638 milioane lei celor 42 de judete pentru acoperirea cheltuielilor cu personalul din servicii sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca, precum si pentru cheltuielile determinate de modificarea art.2 din HG nr. 201/2020 pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii".In sumele de mai sus au intrat banii pentru alocatia de cazare in valoare de 230 lei/zi, care include, pe langa costurile legate de asigurarea spatiului de locuit, costurile cu servicii de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor persoanelor si a altor efecte personale ale acestora.De asemenea s-au platit si sume in situatia in care persoana este cazata intr-un centru de carantina pus la dispozitie in mod gratuit, alocatia de cazare este in valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor si a altor efecte personale ale acestora.Raportul mai arata ca, Ministerul Sanatatii a asigurat decontarea cheltuielilor pentru carantina prin transferuri catre bugetele locale, astfel ca finantarile pentru luna martie au fost de 26,772 milioane lei, ajungand ca in luna mai cheltuielile decontate pentru luna aprilie sa fie de 134,600 milioane lei, de 5 ori mai mari.La data de 15 martie, Romania avea deja carantinate 3.148 de persoane, urmand ca inainte de Paste, la 15 aprilie, sa avem de 12 ori mai multe persoane, peste 38.500. Numarul acestora a crescut la data de 15 mai pana la aproape 52.200.Curtea de Conturi mai noteaza ca "incheierea contractelor care au avut ca obiect cazarea in regim de carantina persoanelor obligate sa stea izolate, potrivit Ordonantelor militare, nu s-a efectuat in urma unei proceduri de atribuire, avand in vedere ca evaluarea din punct de vedere sanitar a spatiilor se efectua de catre Directiile de Sanatate Publica judetene, iar multi operatori economici din domeniu, care detineau spatii de cazare, nu au acceptat prestarea de servicii in conditiile impuse de situatia de urgenta"."Chiar si pentru procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, reglementata de prev. art. 104, alin. 1, lit. c), din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care ar fi cea mai rapida procedura de achizitie publica, sunt necesare a fi parcurse o succesiune de activitati dintre care: intocmirea referatului de necesitate; modificarea programului anual de achizitii publice; pregatirea documentatiei de atribuire; organizarea procedurii, emiterea unei decizii cu privire la nominalizarea membrilor comisiei de negociere, identificarea potentialilor ofertanti din piata de profil, invitarea acestora la negociere", se arata in raport.