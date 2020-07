Castig spectaculos la pariuri pe NetBet: 750.000 cu o miza de doar 160 lei

Duminica, 28 iunie, pe NetBet Sport , Ovidiu Daniel Istrate, a castigat cea mai mare cota din istoria platformei noastre de pariuri. Fantasticul bilet castigator a avut cota 3246! Cu 159,80 lei, sau 33 Euro, norocosul parior a dat lovitura vietii si a prins o cota de 3246,51, incasand peste 750.000 de lei!Suma include si un supliment de 45% provenit din pariul Acumulator, o functie exclusiva NetBet prin care biletele cu multe evenimente sunt rasplatite pe masura.Orice parior a plasat cel putin o data un bilet cu multe meciuri. Este cea mai jucata schema la pariuri si este simplu de inteles de ce: o miza mica, poate sa aduca un castig impresionant.Desigur, cele mai multe asemenea bilete sunt pierdute, tocmai datorita numarului mare de selectii. Dar nu tot timpul se intampla astfel. Din cand in cand, norocul zambeste pentru cate un indraznet, cum a zambit si pentru Ovidiu Daniel Istrate.Interviul cu norocosul castigator si toate detaliile despre selectiile plasate pe biletul cu cota 3246 pot fi citite pe blogul NetBet: https://www.netbet.ro/blog/2020/07/01/fantasticul-bilet-castigator-la-cota-3246-il-numesc-biletul-vietii-mele/ De la intrarea pe piata locala, NetBet a devenit punct de referinta atat pentru pariorii online, cat si pentru jucatorii de sloturi , poker si jocuri de casino live.Pentru a oferi servicii de calitate, NetBet utilizeaza tehnologii si platforme furnizate de unii dintre cei mai mari dezvoltatori din domeniu. Acorda bonusuri atractive, are o oferta sportiva bogata, o platforma de pariuri live de calitate si caracteristici unice precum pariul acumulator, cash-out-ul partial, pariul Pronobet si multe altele.De asemenea, NetBet este in acest moment singura platforma care, desi nu are locatii proprii, ofera posibilitatea de a efectua depuneri si retrageri din locatii fizice, iar lista de avantaje oferite de NetBet Romania poate continua, asa cum orice jucator al acestui site stie deja.