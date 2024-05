Familiile sarace au fost saracite si mai tare de guvernul Boc

Guvernul Boc face iar cateva mii de victime, de data aceasta din propria incompetenta. Acesta a emis prea tarziu actele normative pentru acordarea alocatiilor pentru familiile sarace.

Pentru a se asigura ca macar pe luna in curs isi vor lua alocatiile, oamenii au format cozi imense la usile Directiilor Publice de Protectie Sociala, potrivit Antena 3.

In Targu Jiu, spre exemplu, peste o mie de familii cu venituri mici au pierdut banii pe prima luna in curs din cauza normelor metodologice care au fost publicate de abia in a doua jumatate a lunii ianuarie.

In Ploiesti situatia este si mai grava. Nici pana in prezent nu s-au tiparit formularele pentru obtinerea alocatiilor. In schimb, in Deva cei care vor sa obtina sumele de intrajutorare trebuie sa-si depuna dosarele pana pe 20 februarie. Evident institutiile care trebuiau sa asigure bunul mers al treburilor isi paseaza vina de la una la alta.

Replica Ministerului Muncii

In replica articolului difuzat de Antena 3, Ministerul Muncii a remis presei un comunicat in care precizeaza: "Toti solicitantii care au depus cererea in luna ianuarie 2011 vor beneficia incepand cu aceasta luna de alocatie pentru sustinerea familiei, intrucat acest drept se stabileste incepand cu luna depunerii cererii".

Legea 277/2010 a fost aprobata de Parlament in data de 24 decembrie si publicata in Monitorul Oficial nr.889 din 30 decembrie.

Ads

Ministerul Muncii avea obligatia sa supuna aprobarii Guvernului in termen de 45 zile de la intrarea in vigoare a acestei legi, Normele Metodologice de aplicare.

Guvernul a aprobat in data de 19 ianuarie 2011 normele metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010, care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.56 din data de 21 ianuarie.

"Prin urmare, incepand cu data de 21 ianuarie 2011, primariile aveau obligativitatea de a tipari formularele de cerere si de a le pune la dispozitia solicitantilor, astfel incat toti potentialii beneficiari de acest tip de alocatie sa poata intra in posesia dreptului.

Ca oricare alt drept de asistenta sociala, si alocatia pentru sustinerea familiei se acorda numai daca familia solicita acest lucru, prin depunerea unei cereri la primaria de domiciliu.

Subliniem faptul ca Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se ocupa doar de efectuarea platilor, responsabilitatea intocmirii si verificarii dosarelor, precum si transmiterii solicitarii de plata revenind in totalitate primariilor", se mai precizeaza in comunicat.

Ads