Pensionarii cer majorarea pensiilor cu 40% cu bani de la Pilonul II si din rezervele BNR

Contributiile de la Pilonul II sa fie virate pensionarilor

Eliminarea muncii la negru

Rezervele BNR, folosite pentru plata pensiilor

Trei mari organizatii de pensionari, Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania, au cerut Guvernului sa respecte legislatia in vigoare, care prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie. daca acest lucru nu se va intampla, vor roganiza proteste.Potrivit presedintelui Federatiei Nationale "Unirea" a Pensionarilor din Romania, Dumitru Cojanu, sursa de finantare prin care Guvernul sa poata majora cu 40% pensiile ar fi amanarea cu un an sau doi a transmiterii contributiilor obligatorii pentru pensiile administrate privat - Pilonul 2."Daca chiar este o problema pandemia, si intr-adevar este acel somaj tehnic, acele unitati care si-au incheiat activitatea, nu si-au dus activitatea in continuare, nu mai vin contributii din aceasta cauza, exista o rezerva uriasa, si noi am propus-o, ca suma care se transfera la fondurile administrate privat, acea suma de 9 miliarde care spuneam ca este in bugetul pentru anul acesta, poate sa fie amanata, prorogata cu un an sau doi, ca intr-adevar anul acesta este o problema, si atunci sunt destui bani ca sa se asigure acel 40% prag de crestere a pensiilor pe care le avem", spune Cojanu.El sustine ca aceste lucruri nu sunt vazute si nu sunt aplicate de Guvern in ceea ce priveste sustenabilitatea."Se vorbea de problema datoriilor pe care le au companiile la bugetul asigurarilor sociale de stat. Avem lista lor: 18 miliarde. Cat din acestea vin sa sustina aceasta actiune care este pentru acest an? Guvernul nu spune nimic de acest lucru. I-am aratat ministrului de Finante aceste probleme", a afirmat Cojanu.Pe de alta parte, presedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din Romania, Toma Neamtu, a venit cu alte propuneri."Domnului ministru Citu i-am transmis noi niste propuneri pe care le aveam si care unele se stiu, le stia si dansul. Trebuie sa actionam cu fermitate pentru eliminarea muncii la negru, crearea unui numar important de locuri de munca, aplicarea unei strategii motivante intersectoriale care sa combine politici de ocupare cu programe educationale si de formare profesionala, dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu, solicitarea justificarii marilor averi dobandite - imobile, conturi bancare, pamant, care nu sunt recuperate. Deci, primesc sanctiuni, fac inchisoare, ba mai mult, sunt si eliberati mai devreme daca scriu o carte, daca au activitate buna. Dar raman cu averea. De ce nu se adopta sistemul care e in Portugalia, in Statele Unite? Sa i se confiste averea si sa i se dea si o penalitate de, sa zicem, 25% din suma delapidata. Sa nu mai faca inchisoare, dar sa avem bani. Impozitarea progresiva a fondului excedentar individual de locuinte, impozitarea apartamentelor, caselor inchiriate: sunt multi proprietari de apartamente si case care eludeaza legea si nu se prezinta la Administratia Financiara sa-si declare impozitele", a afirmat Toma Neamtu.Tot el mai propune ca rezervele BNR sa fie folosite pentru majorarea pensiilor cu 40%."Restrangerea uriaselor datorii fata de stat a unor agenti economici - multi sunt iertati, si nu intelegem de ce -, eradicarea sau cel putin diminuarea coruptiei, control mai sever la granita, prin confiscarea produselor ilegale care sunt introduse in tara. Si ultima masura, care cred eu ca e buna: apelarea si la rezervele si fondul Bancii Nationale a Romaniei, care reprezinta o alta solutie, deoarece acestea sunt supradimensionate si pot sprijini fondul de pensii cel putin 2-3 ani. Domnul guvernator mereu se vaita ca nu sunt bani, dar rezerva e constituita", a afirmat Toma Neamtu.