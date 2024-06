Cunoscut artist român, soluție pentru cei care spun că n-au bani: ”Am făcut 50 de lei dintr-un foc. Poți face 3.000-5.000 de lei pe lună”

Cântărețul Mihai Trăistariu, care are câteva apartamente pe care le închiriază pe litoralul românesc, la Mamaia, le-a oferit o idee românilor care se plâng că n-au bani, îndemnându-i să adune materialele reciclabile.

„Ideea asta a pornit dintr-o revoltă a mea, pentru că am niște prieteni care mi s-au plâns că nevestele lor nu vor să muncească. Prietenii sunt marinari, pleacă pe mare opt-șase luni, soția tot acasă așteptând banii de la bărbat și, revoltându-mă și eu, la rândul meu, pe situația asta, am propus, dacă tot te prefaci că stai acasă cu copiii și faci mâncare, nu poți să aduni PET-urile, sticlele astea de pe stradă?

Eu m-am uitat la mine pe geam și sunt oameni obișnuiți, nu oameni de ultimă speță, oameni normali, care se duc în spate, la gunoaie și găsesc sticle de plastic și le strâng și poți să aduni 100-200 de sticle din astea foarte ușor, mai ales în Mamaia Nord, unde stau eu în stațiune, e plin de ele, zi de zi se umple și atunci le duci la magazinele de specialitate și ți-ai scos 100 de lei pe zi și chiar mai mult, și așa poți face 3.000-5.000 de lei pe lună”, a declarat Mihai Trăistariu, la Antena Stars.

„Eu adun foarte multe sticle pentru că am pisici și căței și trebuie să le pun apă și atunci se adună. Am mers și eu, evident, și mi s-a părut foarte interesant. Adică am dus un portbagaj de sticle și am făcut 50 de lei dintr-un foc și am zis: „Uite ce ușor ar fi” pentru cei care se plâng că n-au bani, că n-au venituri”, a completat artistul.

