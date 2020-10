China a inceput testarea publica a noii sale monede digitale. Cum arata viitorul fara numerar

Saptamana trecuta, guvernul din Shenzhen a organizat o loterie pentru a oferi o moneda digitala in valoare totala de 10 milioane de yuani (aproximativ 1,5 milioane de dolari). Aproape 2 milioane de persoane au aplicat si 50.000 de persoane au castigat.Potrivit CNBC, citat de Business Magazin , castigatorii pot descarca acum o aplicatie digitala renminbi, pentru a primi yuanul digital si a-l cheltui la peste 3.000 de comercianti dintr-un anumit district din Shenzhen.Supermarketurile si farmaciile locale se numara printre comerciantii participanti, precum si Walmart, potrivit unei postari a aplicatiei de mesagerie guvernamentale Shenzhen WeChat.Yuanul digital nu este o criptomoneda, cum este bitcoin . In schimb, este emis si controlat de Banca Populara Chineza, banca centrala a tarii. Nu cauta sa inlocuiasca portofele digitale, precum Alipay sau WeChat Pay.Pentru comparatie, bitcoin este descentralizat, ceea ce inseamna ca nu este detinut si controlat de o singura entitate si nu este distribuit de o banca centrala.Yuanul digital al Chinei a functionat in ultimii ani si au avut loc citeva mici teste in toata tara. Pilotul din Shenzhen este cel mai mare de pana acum.Bancile centrale din intreaga lume exploreaza ideea emiterii de monede digitale. Saptamana trecuta, Bank for International Settlements si sapte banci centrale au publicat un cadru pentru monedele digitale ale bancilor centrale sau CBDC.