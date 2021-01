Capitalizarea de piata a criptomonedelor a trecut de 1.000 de miliarde de dolari

La nivel global, exista peste 4.000 de criptomonede, insa monedele cu cea mai mare valoare de piata sunt Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP si Bitcoin Cash.Joi, cotatia Bitcoin a urcat pana la un nivel record de 38.655 dolari, ceea ce inseamna o crestere de peste 900% comparativ cu valoare de 3.859 de dolari inregistrata in luna martie a anului trecut, pe masura ce guvernele au majorat cheltuielile pentru a contracara impactul economic al coronavirusului. Aceasta majorare a cheltuielilor a alimentat temerile privind inflatia si devalorizarea dolarului american.In plus, criptomonedele castiga teren si in randul investitorilor obisnuiti, care sunt din ce in ce mai convinsi ca Bitcoin va fi un activ de durata si nu o bula speculativa, cum se tem unii analisti si investitori.In aceste conditii, joi capitalizarea de piata a tuturor criptomonedelor a crescut cu 10% pana la 1.042 de miliarde de dolari, arata datele furnizate de CoinMarketCap. Din valoarea totala, capitalizarea Bitcoin este responsabila pentru 69%, urmata de Ethereum cu o cota de 13%."Desi outsideri pot considera ca o capitalizare de piata de peste 1.000 de miliarde de dolari pentru industria criptomonedelor este un punct de cotitura important, in realitate domeniul nostru este inca unul in etapele preliminare de dezvoltare si crestere", sustine Sergey Nazarov, co-fondatorul Chainlink, o retea descentralizata care furnizeaza date cu privire la contractele cu blockchain.Monedele virtuale sunt o reprezentare digitala a valorii care nu este emisa sau garantata de o banca centrala sau de o autoritate publica, nu este in mod obligatoriu legata de o moneda instituita legal si nu detine statutul legal de moneda sau de bani, dar este acceptata de catre persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb si care poate fi transferata, stocata si tranzactionata in mod electronic.In prezent, in Uniunea Europeana nu exista reglementari specifice cu privire la monedele digitale, deoarece acestea au fost considerate prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar . Insa planurile celor de la Facebook au tras un semnal de alarma astfel ca in prezent blocul comunitar vrea sa determine G20 sa adopte masuri globale cu privire la criptomonede.