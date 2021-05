Armele de vanatoare fabricate la Cugir se vand bine in SUA. Contract de 16 milioane de dolari cu compania Century Arms

Este vorba de un contract de peste 16 milioane de dolari (cu 18% mai mare decat anul trecut) care se intinde pe durata mai 2021 - mai 2022, cu posibilitatea de prelungire.Contractul va aduce societatii un grad de incarcare de 100%, fiind luat in calcul atat o retehnologizare a ei, cat si suplimentarea personalului cu forta de munca locala. Conform managerului general, negocierile pentru incheierea contractului au inceput la Bucuresti si se vor finaliza peste cateva zile in Statele Unite.Fabrica de Arme SA are circa 900 de angajati si este specializata in productia de armament usor. Aceasta vinde companiei americane Century Arms pistoale semi-automate de tip AKM, transformate in arme de vanatoare pentru a fi utilizate in scopuri civile. Colaborarea dintre Fabrica de Arme din Cugir si americani dateaza de peste 25 de ani.Unitatea cugireana de armament are ca obiect de activitate fabricarea de produse militare precum: arme de infanterie, arme pentru piata civila, arme cu luneta, mitraliere, si altele.Fabrica de Arme a avut in 2019, an pentru care este ultimul bilant disponibil pe site-ul Ministerului de Finante, o cifra de afaceri de 64,2 milioane de lei si un profit net de 518.000 de lei