Serviciul analitic FoxyCredit se lanseaza pe piata de credit din Romania

Detaliile companiei

Romania, ca o noua directie de dezvoltare, nu a fost aleasa la intamplare. Un numar mare de banci si organizatii de microfinantare opereaza in acesta tara. Dar, din cauza carantinei care a fost introdusa in primavara, pozitia lor pe piata s-a deteriorat. Volumul creditelor aprobate in luna mai a scazut la un nivel critic de 48,2 miliarde de Lei. In timp ce in luna martie, aceasta cifra a fost de numai 49,5 miliarde Lei. FoxyCredit in Romania raspunde rapid la toate modificarile care se produc in prezent in sectorul bancar din tara. Prin urmare, cei care viziteaza noul site FoxyCredit in Romania sunt constienti care banci si MFO-uri s-au inchis, care au introdus produse noi si care au modificat conditiile de creditare.Multe site-uri (printre care sursa ) au prezentat informatii despred extinderea serviciului Foxy Credit. Cea mai mare cerere din partea potentialilor debitori care se poate observa acum pe piata este pentru microcredite. Suma acestora nu este mai mare de 100 Euro. Termenul de imprumut este scurt - 30 de zile. In cadrul serviciului, puteti alege microcreditele dupa diferite criterii ceea ce face cautarea mult mai usoara.Serviciul financiar si analitic foxycredit.com a fost lansat in 2018 si avea sediul in Suedia. Principala specializare consta in culegerea de informatii despre institutiile de credit, analiza acestora si actualizarea in mod constat a informatiilor legate de piata de creditare. Compania a angajat analisti si specialisti in finante si IT. Acestia acopera activitatile a peste 200 de institutii de credit.Am primit din ce in ce mai multe solicitari din randul cetatenilor care utilizeaza produse de credit ale organizatiilor bancare si nebancare. Prin urmare, FoxyCredit si-a extins aria de operare. In acest moment, site-ul functioneaza cu succes in Ucraina, Norvegia, Danemarca, Finlanda si Polonia si s-a orientat catre o noua directie - piata romaneasca.Site-ul oficial are o interfata bine gandita si este usor de utilizat. Utilizatorului i se ofera posibilitatea de a compara termenii de creditare de la diferite institutii financiare. De asemenea, poate face cunostinta cu informatiile de baza despre creditor, fiind posibila si evaluarea gradului de fiabilitate si siguranta al acestuia.In plus, pe site FoxyCredit sunt postate diverse coduri promotionale. Acestea le ofera posibilitatea celor interesati de a primi o reducere personala atunci cand solicita un imprumut. Codul de reducere trebuie introdus pe site-ul institutiei financiare selectate.