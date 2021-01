Ce cred romanii despre transmiterea coronavirusului prin banii cash. Familiile traditionale nu cred ca banii influenteaza transmiterea STUDIU

Tinerii cred ca virusul se poate transmite prin cash

Vom plati cu palma

Conform studiului respectiv, unul din doi romani nu crede ca banii cash contribuie la raspandirea noului coronavirus, iar o treime dintre romani (33%) cred ca vor folosi la fel de multi bani cash si in urmatorul an, arata un studiu al companiei de cercetare de piata Reveal Marketing Research."In ultimul an, oamenii si-au schimbat foarte mult obiceiurile, de la cele de consum la interactiuni pana la modalitati de plata. Pentru a limita raspandirea noului coronavirus, este recomandata evitarea folosirii banilor in numerar atunci cand oamenii efectueaza plati. Multe locatii incurajeaza aceasta practica, iar plata cu cardul este de preferat", arata Reveal Marketing Research intr-un studiu despre obiceiurile de plata ale romanilor din urmatorul an.Astfel, unul din doi romani crede ca banii cash nu contribuie deloc la raspandirea noului coronavirus. In schimb, 29% dintre respondenti declara contrariul - ei sunt siguri ca banii cash pot raspandi virusul.Cei care sunt pasivi in legatura cu acest subiect reprezinta 21% dintre respondenti."Cei care cred ca virusul se poate transmite prin cash sunt cei mai tineri dintre respondenti - milenialii fara partener - 36%. La polul opus se afla 63% dintre tinerii profesionisti, urmati de peste jumatate dintre maturii fara partener (55%) - aceste segmente afirma ca folosirea banilor in numerar nu contribuie deloc la raspandirea virusului. Similar, aproximativ jumatate dintre familiile moderne (49%) si jumatate dintre cele traditionale (51%) nu se asteapta deloc ca banii sa influenteze in vreun fel transmiterea noului coronavirus", releva studiul.La nivelul intregului esantion, 21% dintre romani nu exprima nicio parere pe acest subiect. Segmentele pasive in aceasta privinta sunt seniorii pensionari - 32% dintre acestia nu sunt siguri daca banii raspandesc virusul, la fel si 22% dintre familiile moderne.Potrivit Reveal Marketing Research, mai mult de jumatate dintre romani (55%) declara ca in urmatorul an vor folosi din ce in ce mai putini bani cash - in special maturii educati si cei fara partener."67% dintre maturii fara partener si 63% dintre familiile moderne afirma ca in 2021 vor face mai putine plati in numerar. Inclusiv 62% dintre seniorii pensionari sunt de aceeasi parere. In schimb, o treime dintre romani (33%) crede ca va folosi la fel de multi bani cash si in urmatorul an. Familiile traditionale si tinerii profesionisti sunt la egalitate (aproximativ 40% ambele segmente) in ceea ce priveste obieceiurile de plata - ei vor folosi la fel de multi bani in numerar", spun autorii studiului.Doar 2% dintre respondenti spun ca vor utiliza in mai mare masura cash-ul anul acesta, iar 10% au selectat raspunsul "nu stiu", intrebati despre obiceiurile lor de plata din anul urmator.Reveal Marketing Research este o companie de cercetare de piata full-service, specializata in marketing research, studii sociologice, customer insight, business strategy, market development.Metoda folosita a fost CAWI (Computer Assisted Web Interview) si au fost derulate 1.011 interviuri online cu respondenti cu varsta peste 18 ani, online users, pe un esantion reprezentativ la nivel national urban si rural in perioada 6-11 ianuarie 2021. Eroare de esantionare +/- 3%. Nivel de incredere 95%.Amazon lucreaza la un terminal care poate fi folosit in magazinele fizice pentru plata cu palma . Pur si simplu, in loc de card , smartphone sau smartwatch, utilizatorul pune palma pe un scaner pentru a plati cumparaturile sau consumul.Principiul este unul foarte simplu. Amprenta palmei este unica pentru fiecare om. La fel si indicatoarele unui card. Astfel, datele unui card sunt "atasate" imaginii unei palme intr-un sistem informatic.La fiecare scanare a palmei terminalul identifica persoana, trimite imaginea catre sistem, care gaseste cardul aferent si opereaza plata.