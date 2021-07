Care sunt cele mai populare solutii de plati digitale pentru un aparat POS?

Printre cele mai simple metode de finalizare a unei tranzactii, de care clientii magazinelor, clinicilor si restaurantelor pot beneficia in prezent, se numara si dispozitivele de tip aparat POS. Acestea ofera astazi libertatea utilizatorilor de a utiliza cele mai populare solutii de plati digitale din lume, cu cel mai mic efort.Iata care sunt acestea:Este una dintre cele mai populare solutii POS pentru plati digitale, ce permite tranzactii pe mobil usoare, rapide si sigure, pentru toti clientii care prefera o astfel de finalizare a cumparaturilor realizate. mBills se instaleaza rapid pe un aparat POS de ultima generatie.Instalarea acestei solutii POS pentru plati digitale, denumita intuitiv mBills, inseamna zero costuri de instalare si abonament. Se conecteaza rapid cu sistemul de casa de marcat al comerciantului. Platile digitale realizate prin mBills sunt primite in aceeasi zi, in contul bancar al comerciantului.Cele mai bune solutii POS de plata digitala se conecteaza rapid cu alte aplicatii, pentru timp pretios economisit in mod inspirat, in realizarea celor mai sigure tranzactii la un aparat POS . VALU este chiar exemplul de solutie pentru plati digitale ce favorizeaza aceste conexiuni inteligente.Este destinata punctelor de vanzare fizice, magazinelor online si dispozitivelor mobile. Se poate utiliza in orice bar, benzinarie sau restaurant, precum si la livrari sau in taxiuri. VALU este o solutie de plata digitala ce vine la pachet si cu o echipa de asistenta, pentru o integrare cat mai usoara.Cauti solutii POS inteligente, ce le pot oferi clientilor tai sansa de a plati in rate? Leanpay este cea mai buna solutie pentru nevoile tale. Poate fi utilizata atat in magazine fizice, cu ajutorul unui aparat POS smart, cat si in cele online. Presupune un proces simplu cu verificare imediata a clientilor si aprobarea rapida a imprumutului.Alipay este una dintre acele solutii POS de plati digitale descrise de rapidate, simplitate in utilizare si, mai important decat orice, siguranta la utilizarea unui aparat POS, sau a unui device mobil. La nivel mondial, totalul celor care utilizeaza acum Alipay depaseste 1 miliard de persoane. Alipay asigura securitate de plata la nivel mondial.Fiind una dintre cele mai populare solutii POS pentru platile digitale de la nivelul intregii planete, Apple Pay se adauga rapid la dinamica unui aparat POS, fara cosuri suplimentare pentru afacere. Asigura securitate sporita (date criptate si in continua schimbare), plati mai rapide si un avantaj competitiv pe care niciun comerciant nu il poate trece cu vederea.Alatura-te comunitatii din intreaga lume, ce s-a dezvoltat in jurul acestei solutii POS pentru plati digitale a gigantului american Google. Utilizand acest tool intuitiv, beneficiezi de o finalizare mai rapida si mai usoara a platilor, atat la un aparat POS, cat si in mediul online. Google Play nu presupune comisioane de tranzactie si asigura o integrare usoara, pentru o punere rapida in functiune.