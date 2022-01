Ce trebuie sa stii despre viitorul si siguranta platilor electronice?

Conferinta "Viitorul si siguranta platilor electronice" face parte din ciclul de evenimente "Banking 365: Bank of the future" si se va desfasura pe 16 octombrie, la Marshal Garden din Bucuresti.

Evenimentul a fost inclus in calendarul oficial al Lunii Europene a Securitatii Cibernetice, un demers european important de constientizare si promovare a securitatii cibernetice, menit sa schimbe perceptia oamenilor asupra amenintarilor de aceasta natura.

Dedicata exclusiv platilor electronice si securitatii tranzactiilor, conferinta "Viitorul si siguranta platilor electronice" reprezinta o platforma adresata profesionistilor din retail banking si plati electronice. Formatul evenimentului ofera oportunitati extinse pentru schimbul profesionist de idei in scopul asigurarii securitatii operatiunilor, cresterii si consolidarii increderii clientilor in platile electronice.

Radu Georgescu care se numara printre co-fondatorii Coinzone, fiind Chairman of the Board al acestei companii cu operatiuni in Statele Unite si Europa dar si cu o puternica prezenta in Romania prin departamentul sau de dezvoltare, va fi prezent la conferinta in calitate de guest speaker si va vorbi despre noua tendinta mondiala, bitcoin.

Evenimentul aduce in prim plan institutii finaciar-bancare, retaileri, furnizori de tehnologii si aplicatii, cu totii preocupati sa creioneze un viitor securizat al platilor electronice pentru a asigura accesul clientilor la banii de maine si la servicii moderne.

Mai multe detalii despre eveniment pe oxygen-events.ro.