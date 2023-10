Despagubirile victimelor FNI, amanate trei ani?

AVAS cere Guvernului sa aprobe amanarea cu trei ani a platilor restante pentru pagubitii FNI.

Daca acest lucru va fi aprobat, se va permite deblocarea conturilor institutiei, in conditiile in care AVAS are conturile blocate din luna mai de deponentii FNI, potrivit Gandul, care citeaza Mediafax.

Seful AVAS a cerut un punct de vedere ministerelor Justitiei si Finantelor privind intentia de amanare a platilor, iar ulterior va initia din nou un proiect de ordonanta pe aceasta tema.

Potrivit AVAS, institutia a platit fostilor investitori suma totala de 390 milioane de lei, din care aproape 70 de milioane lei in 2010, si estimeaza ca mai trebuie platite 70-80 milioane lei, reprezentand majorari de intarziere.

Suma de plata prin hotarari executorii se ridica la 6,4 milioane lei si 28 milioane euro, prin hotarari irevocabile trebuie platiti peste 17 milioane lei si 800.000 de euro, iar prin decizii definitive si executorii, suma se ridica la trei milioane lei si 500.000 de euro.

