Exproprieri de milioane de euro pentru metroul spre aeroportul Otopeni: Cine va incasa cei mai multi bani

Magistrala de metrou care va lega Capitala de aeroportul din Otopeni presupune ca statul sa cumpere mai multe terenuri din zona, iar pe lista celor ce vor fi expropriati se numara companii precum Romexpo si Mega Image.

Potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor statul va cumpara de la privati aproape 58.000 de metri patrati de teren pentru viitoarea linie de transport subteran.

Suma necesara ajunge astfel la 26,5 milioane de euro.

Potrivit Digi 24, cei mai multi bani din exproprieri vor merge la Romexpo - centrul expozitional controlat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei - care va incasa 9,6 milioane de euro, pentru a ceda 14.000 de metri patrati de teren.

In calea viitoarei magistrale de metrou se afla si 3.000 de metri patrati detinuti de Hyundai Romania, Auto Rom si BRD, care vor imparti 2,7 milioane de euro.

Lantul comercial Mega Image va trebui sa puna la dispzoitia constructorilor 3.550 de metri patrati, pentru care va primi 2 milioane de euro, deoarece este amplasat intr-o zona cu preturi mai mici.

Pe lista exproprierilor apar si alte companii, precum Luxten, Automobile Bavaria sau Honda Trading, precum si persoane fizice.

Ads

De asemenea, Baneasa Investment ar putea primi 1,6 milioane de euro de la stat. Compania e detinuta de Puiu Popoviciu, care a fost condamnat in iunie la 9 ani de inchisoare pentru modul in care a intrat in posesia unui teren de 226 de hectare in nordul Capitalei. Sentinta nu este, insa, definitiva.

Ce traseu va avea linia de transport subteran

Reamintim ca Magistrala 6 de metrou va porni de la statia 1 Mai, care exista deja, dupa care vor urma statiile denumite Pajura, Expozitiei, Piata Montreal, Gara Baneasa, Aeroport Baneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Bratianu, cu statie finala la Aeroportul Otopeni.

Traseul va avea o lungime de 14,2 kilometri, iar valoarea lucrarilor e estimata la 5,9 miliarde de lei (circa 1,3 mld. euro).

Pentru pregatirea si implementarea proiectului, Ministerul Finantelor a semnat un acord de imprumut in martie 2010 cu Agentia Japoneza de Cooperare Internationala (JICA), in valoare de 41,87 miliarde yeni (circa 1,72 miliarde lei), pentru finantarea serviciilor de consultanta, a fazei de proiectare, supervizare lucrari si in proportie de o treime a valorii lucrarilor pentru executia structurii de rezistenta.

Noua magistrala spre aeroport ar urma sa fie inaugurata in 2021.

Ads