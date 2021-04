A sustras peste 76.000 de lei din banii destinati pensionarilor pentru ajutorul de inmormantare. Cum s-a dat singura de gol

Banii au fost sustrasi in mai putin de un an de zile, intre august 2016 - aprilie 2017. S. Lucia Liliana a fost trimisa in judecata si condamnata de Judecatoria Deva la doi ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de trei ani. Femeia trebuie sa returneze si suma delapidata - 76.177 lei si sa plateasca cheltuieli de judecata in valoare de 5.200 de lei.In actul de sesizare al instantei s-a retinut, in esenta, ca in perioada 12.08.2016 - 13.04.2017, in calitate de casier in cadrul Asociatiei pentru Ajutor de Inmormantare din Simeria, inculpata si-a insusit suma de bani mentionata prin intermediul unui numar nedeterminat de acte materiale. Scopul Asociatiei este de acordare de ajutoare in caz de deces , imprumuturi si ajutoare sociale.S. Lucia Liliana a fost angajata ca si casier al asociatiei in octombrie 2012. Femeia incasa orice suma provenita din cotizatii, taxe de inscriere, prestatii, servicii, pompe funebre si altele pe baza de chitanta; calcula si platea ajutorul de inmormantare, efectua plati numai in baza actelor legale de plata , tinea la zi registrul de casa, prezenta situatia casieriei ori de catre ori era ceruta de cei in drept si raspundea personal de pagubele produse din vina sa.La data de 13 aprilie 2017, S. Lucia Liliana a solicitat Consiliului de Administratie al Asociatiei verificarea tuturor actelor financiar -contabile ale asociatiei incepand din iulie 2012 intrucat aceasta ar fi constatat o lipsa in gestiunea proprie. S-a procedat la verificarea registrului de casa condus la zi , avand inregistrata la incasari suma de 104.008,41 lei, iar la plati suma de 28.957, 37 lei si un sold in suma de 75.051, 04 lei, fiind intocmit un proces-verbal.Din verificarea documentelor prezentate s-a constat ca au fost inregistrate documente de plata in suma de 911 lei care nu au fost achitate. Ulterior, casierita, in prezenta membrilor consiliului de administratiei, a procedat la numararea banilor existenti in casierie, constatandu-se suma de 638 lei in numerar si o lipsa in gestiunea acesteia de 75.324 lei.Desi expertul desemnat in cauza a apreciat ca asociatia a fost administrata defectuos de catre presedintele acesteia, de catre contabila si comisia de cenzori, instanta a retinut ca "acest aspect nu este de natura sa dea nastere unui dubiu privind vinovatia inculpatei, ori la constatarea inexistentei infractiunii retinute in sarcina sa".S. Lucia Liliana a recunoscut faptele, iar Judecatoria Deva a considerat ca pedeapsa potrivita este cea de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Pe perioada termenului de incercare, aceasta trebuie sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, in cadrul Primariei Orasului Simeria sau la Biblioteca Judeteana din Deva, pe o perioada de 60 de zile.Femeia a contestat hotararea, iar dosarul a fost transferat la Curtea de Apel Alba Iulia.