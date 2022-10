Floria.ro - prima florarie online din Romania care permite plata prin ZebraPay

Floria.ro, floraria online numarul 1 in Romania, a implementat recent plata buchetelor la terminale self service, prin parteneriatul incheiat cu ZebraPay.

Astfel, buchetele de flori comandate prin Floria.ro pot fi achitate la unul dintre cele peste 730 de terminale ZebraPay din Romania, iar Floria.ro devine singura florarie online din Romania care pune la dispozitia clientilor aceasta optiune de plata.

ZebraPay este cel mai mare operator local de terminale de acest tip, fiind prezent in peste 150 de localitati din tara, in retele de magazine precum Carrefour, Diverta, Kaufland, Billa, Auchan sau Socar, centre comerciale, piete, universitati si magazine de proximitate.

"Acordul cu Floria este un pas firesc si in concordanta cu politica noastra de diversificare continua a portofoliului de servicii puse la dispozitia clientilor ZebraPay.

De acum, nici persoanele reticente la utilizarea serviciilor de plata cu cardul bancar nu vor mai avea o scuza, avand posibilitatea de a face surprize placute doamnelor si domnisoarelor, comandand flori si platind oricand in numerar la unul din terminalele noastre. Dupa plasarea comenzii pe site-ul Floria.ro, prin 3 pasi simpli finalizeaza plata cu numerar la cel mai apropiat terminal ZebraPay si in maxim 2 ore buchetul de flori comandat ajunge la fericitul destinatar", declara Adrian Badea, CEO ZebraPay.

Ads

"Experienta Floria.ro, acumulata in cei aproape 4 ani de la infiintare, arata ca un proces simplu si rapid de cumparare, alaturi de livrare prompta - in doar cateva ore de la finalizarea comenzii, reprezinta un diferentiator esential in piata. Cu o retea de peste 150 de parteneri din tara, care asigura livrare prompta in doar cateva ore de la finalizarea comenzii in peste 60 localitati din Romania, suntem cea mai mare florarie online din Romania.

Parteneriatul cu Zebrapay ne pozitioneaza din nou pe primul loc avand in vedere ca suntem prima florarie online din Romania care implementeaza plata la terminale self service, prin ZebraPay, care la randul lor au cea mai extinsa retea de terminale de acest tip din tara", adauga Cristina Calinescu, Director Comercial Floria.

Plata prin ZebraPay este disponibila pe site-ul Floria.ro incepand cu 26 iunie.

Despre Floria.ro:

Floria.ro, afacerea care conduce in topul vanzarilor online de flori, implineste anul acesta 4 ani de existenta. Floria.ro a castigat de doua ori titlul "Floraria Anului" la Gala Premiilor eCommerce (2010 si 2013), dar si peste 30.000 de clienti multumiti.

Ads

Incepand din 2010, Floria.ro este marca atestata Trusted.ro si din 2013 devine prima florarie din Romania care creeaza buchete si colectii unice, in acord cu tendintele internationale din moda. Floria livreaza flori si buchete in toata lumea si, in peste 70 de orase din Romania, ofera transport gratuit si livrare in 2 ore.

Despre ZebraPay:

ZebraPay este o companie ce ofera cea mai simpla si rapida metoda de efectuare a platilor electronice prin terminale de plata de tip self-service. Prin terminalele ZebraPay pot fi efectuate plati cu numerar pentru o gama larga de produse si servicii. O interfata prietenoasa si usor de utilizat, rapiditatea si securitatea tranzactiilor, calitatea serviciilor sunt doar cateva dintre avantajele terminalelor de plata ZebraPay.

Sistemul ZebraPay permite dezvoltarea platformei atat pentru adaugarea unor servicii noi, cat si pentru diversificarea modalitatilor de plata.

In prezent compania detine cea mai mare retea de terminale de plata de tip self-service amplasate in peste 150 de localitati din tara. Terminalele ZebraPay sunt amplasate in marile retele de retail precum Kaufland, Billa, Cora, Auchan, Carrefour, in universitati, centre comerciale, piete, benzinarii si magazine de proximitate.

Ads