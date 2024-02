Guvernul vrea sa interzica platile cash pentru masini, case si terenuri - totul trece prin banca

Guvernul vrea sa interzica plata in numerar pentru cumpararile de terenuri, case si masini, indiferent de valoarea acestora, atat cumparatorul, cat si vanzatorul riscand o amenda de 20% din valoarea tranzactiei, potrivit unui proiect de ordonanta.

"Prin exceptie de la prevederile art. 2, 3 si 9 din prezenta ordonanta, contravaloarea achizitiilor de bunuri imobile si autovehicule se achita doar prin instrumente de plata fara numerar", se arata in document.

Aceasta prevedere este valabila atat pentru firme, cat si pentru populatie si cuprinde toate tipurile de imobil si autovehicule.

De asemenea, Guvernul introduce noi plafoane privind platile maxime in numerar pentru firmele si populatie.

Platile in numerar intre firme si catre persoane fizice, limitate la 2.000 de lei

Platile in numerar pe care le pot efectua firmele intre ele si catre persoane fizice vor fi limitate la 2.000 de lei pe zi, de la 10.000 de lei pe zi, respectiv 5.000 de lei pentru un singur furnizor, si va fi introdus un plafon de 10.000 de lei pentru astfel de plati intre persoanele fizice.

In prezent, plafoanele zilnice pentru platile in numerar intre firme sunt de 10.000 de lei pe zi, respectiv de 5.000 de lei catre acelasi furnizor si de 10.000 de lei in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, nivel care va fi pastrat.

Totodata, nu exista limitari legale pentru operatiunile cu numerar efectuate de alti operatori economici decat persoanele juridice, respectiv liber profesionisti, persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si alte entitati fara personalitate juridica.

Nu se aplica plafoane nici pentru operatiunile cu numerar efectuate intre operatorii economici si persoanele fizice pentru contravaloarea livrarii de bunuri si prestarii de servicii, dividende, cesiuni de creante, imprumuturi si alte forme de finantare.

Incasarile si platile dintre persoanele fizice nu sunt, de asemenea, limitate in ceea ce priveste contravaloarea vanzarii de bunuri sau drepturi, imprumuturi etc.

Potrivit unui proiect de ordonanta, vor fi limitate la maximum 2.000 de lei platile in numerar efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Limitarile sunt valabile si pentru platile si incasarile in numerar efectuate de operatorii economici catre persoane fizice, reprezentand plata contravalorii unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituirile de imprumuturi sau alte finantari, respectiv pentru cesiuni de creante sau alte drepturi, acordarea de imprumuturi sau alte finantari.

Platile in numerar intre persoanele fizice sunt limitate la 10.000 de lei

Incasarile si platile in numerar intre persoanele fizice vor fi supuse unui plafon maxim de 10.000 de lei pe tranzactie, prevedere nou introdusa.

De asemenea, incasarea in numerar de catre operatorii economici de la persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii a fost limitata la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoana.

"In majoritatea schemelor fiscale evazioniste se fac plati in numerar, intrucat platile prin banca prezinta o trasabilitate care este evitata de astfel de persoane.

Astfel, au fost inregistrate pierderi din veniturile bugetului de stat cauzate de rambursarile de TVA efectuate catre persoane care au facut plati in numerar, si-au dedus TVA, dar in amonte s-a constatat ca furnizorii care trebuiau sa plateasca TVA la buget au disparut", se explica in nota de fundamentare a proiectului de ordonanta.

Amenzi de 20% din suma incasata sau platita

Astfel, in cazul depasirii plafoanelor stabilite se aplica amenzi de 20% din suma incasata sau platita care depaseste plafonul pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Acordarea de catre operatorii economici a unor avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar se amendeaza cu sume cuprinse intre 3.000 de lei si 4.500 de lei.

Proiectul de ordonanta mai permite plati din avansuri spre decontare de maximum 2.000 de lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Totodata, sunt interzise platile si incasarile fragmentate in numerar catre furnizori/de la beneficiari pentru facturile de peste 2.000 de lei, respectiv 10.000 de lei in cazul magazinelor de tipul Cash&Carry.

In cazul facturilor stornate aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 2.000 lei, respectiv 10.000 lei in cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, si in cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi facuta in numerar in limita plafoanelor amintite.

Sumele care depasesc aceste plafoane pot fi restituite numai prin alte modalitati de plata fara numerar.

Plafoanele limita nu se aplica pentru depunerile in conturile operatorilor economici deschise la institutiile de credit, cheltuielile de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens.

De asemenea, sunt scutite de aceste plafonari achitarea in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului, retragerile de numerar din conturi deschise la institutiile de credit pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice si sumele eliberate in numerar de ATM-uri.