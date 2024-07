Aurul, la pret maxim istoric. Petrolul se ieftineste usor

Pretul aurului a ajuns la un nivel maxim istoric, pe fondul crizei datoriilor suverane din Europa si a preturilor mai mari la petrol si cereale.

Aurul pentru livrarile imediate a inregistrat o scumpire de 2,02 dolari, pana la un pret record de 1.457,75 de dolari/uncie, in timp ce, pe piata din Singapore, miercuri dimineata, se tranzactiona la pretul de 1.454,80 dolari/uncie, relateaza Bloomberg.

Pretul aurului cu livrare in luna iunie a ajuns la 1.455,90 de dolari/uncie, in New York, dupa ce, marti, atinsese varful istoric de 1.458,60 dolari/uncie.

De asemenea, pretul argintului a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii 31 de ani, de 39,445 dolari/uncie.

Cererea pentru metale pretioase a crescut deoarece investitorii incearca sa-si protejeze averile, pe fondul conflictului din Libia si a crizei nucleare din Japonia.

Preturile au fost influentate si de reducerea ratingului obligatiunilor pe termen lung ale Portugaliei de la A3 la Baa1 de catre agentia Moody's.

Nu in ultimul rand, acestea sunt influentate si de declaratiile presedintelui Federal Reserve, Ben S. Bernanke, potrivit caruia "inflatia trebuie supravegheata atent".

In ultimul an, pretul aurului a crescut cu 28 de procente, in timp ce pretul argintului s-a dublat.

Petrolul scade usor, dupa atingerea unui nivel record

Dupa ce, marti, titeiul Brent atinsese un nou pret maxim al ultimilor doi ani si jumatate, de 122,22 de dolari/baril, miercuri dimineata pretul s-a redus usor, ajngand la 121,36 de dolari/baril.

Pe piata din New York, titeiul cu livrare in luna mai s-a ieftint cu 62 de centi, pana la 107,72 de dolari/baril.

Potrivit analistilor, pretul petrolului a scazut usor pe fondul temerilor ca o scumpire a acestuia ar putea provoca probleme Statelor Unite si Chinei, cei mai mari consumatori din lume.

De altfel, Bernanke a precizat ca pretul combustibililor are un impact "mai mult decat temporar" asupra indicelui preturilor de consum din SUA.

Ads