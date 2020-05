Bogatii Americii si-au umplut seifurile cu aur in pandemie

Ziare.

"Livrarile spre New York sunt fara precedent", spune Allan Finn, director la firma de logistica si servicii de securitate Malca-Amit. Echipele de la New York ale firmei au lucrat 24 din 24 pentru a face fata cererii, in contextul carantinei, intreruperii zborurilor si distantei sociale.Incepand de la finele lunii martie, o cantitate de aproximativ 550 de tone de aur, in valoare de 30 de miliarde de dolari la preturile actuale si echivalentul intregii productii realizate de minele de aur in aceeasi perioada, a ajuns in depozitele bursei Comex din New York, iar sute de tone din aceasta cantitate au fost importate.Chiar daca pe pietele financiare aur in valoare de zeci de miliarde de dolari trece zilnic de la un proprietar la altul, cand vine vorba de transferurile fizice de metal pretios, o cantitate mult mai mica se misca intre seifurile de la Londra, Zurich si New York.Insa aceasta situatie a inceput sa se schimbe dupa ce criza Covid-19 a perturbat lantul de aprovizionare cu aur. Atunci cand avioanele au fost blocate la sol si rafinariile de aur din Elvetia s-au inchis la finele lunii martie, traderii erau ingrijorati ca nu vor putea sa aduca aur la timp la New York in contrapartida pentru contractele futures. Aceasta situatie a dus la cresterea cotatiilor futures la aur, care in mod normal evolueaza in paralel cu preturile spot pe piata din Londra, pana la o prima de 70 de dolari pentru o uncie fata de preturile spot.Aceasta situatie a creat o oportunitate pentru traderii inventivi, sa cumpere aur din alte parti ale lumii la preturi spot pe care apoi sa il vanda sub forma de contracte futures, beneficiind de prima de pret creata de aducerea metalul pretios la New York.Potrivit datelor oficiale, exporturile de aur ale Elvetiei spre SUA au explodat, ajungand la 111,7 tone in aprilie, cea mai ridicata valoare inregistrata vreodata. Chiar si rafinariile de aur din Australia si-au majorat productia de lingouri pe care sa le livreze la New York.Pentru directorul Brink's Ltd., Mark Woolley, cresterea cererii pentru livrarea de aur in New York a fost una fara precedent in ultimii 20 de ani pe piata. "Cantitatea de aur pe care am mutat-o cu succes la New York este destul de importanta. Este probabil apropiata de cantitatea de metal care a fost extrasa din mine in aceasta perioada", a spus Mark Woolley la un webinar gazduit de London Bullion Market Association.Toata aceasta cantitate de aur care a trebuit sa fie transportata la New York a fost o veste buna, dar si o provocare, pentru companiile de logistica. Nu numai ca avioanele de pasageri, cu care este transportat in mod normal aurul, au fost blocate la sol dar chiar si orasul New York, unde sunt amplasate multe din depozitele Comex, a fost unul din zonele cele mai afectate de coronavirus.Pentru a face fata cererii, firma Loomis International U.K. a deschis noi seifuri iar Malca-Amita a analizat posibilitatea de a utiliza aeroporturile din Boston si Philadelphia, dar pana la urma nu a mai avut nevoie de ele.Aceasta perioada favorabila pentru cei care transporta metale pretioase ar mai putea dura o vreme. Cantitatile mari livrate pana acum au facut cotatiile futures cu livrare in luna iunie sa coboare sub preturile spot la bursa Comex, insa contractele futures cu livrare la o data ulterioara confera in continuare o prima fata de preturile spot. In plus, odata cu cresterea interesului investitorilor pentru alte metale pretioase, a crescut si prima dintre cotatiile futures si preturile spot la argint si platina.