Pretul aurului este in crestere, din cauza temerilor privind extinderea pandemiei

In conditiile in care pretul aurului a crescut deja cu 15% de la inceputul anului, pe piata spot uncia de aur a urcat luni dimineata cu 0,7%, la 1.754,74 dolari, dupa ce atinsese cel mai ridicat nivel din 18 mai."Aversiunea generala fata de risc ajuta piata, vedem presiuni in crestere pe valutele expuse si pe burse. Per ansamblu, aceste presiuni vin pe fondul temerilor privind extinderea pandemiei", a apreciat Michael McCarthy, analist sef la CMC Markets. Acesta a adaugat: "Pietele sunt ingrijorate de perspectivele economice, ceea ce sprijina pretul aurului".Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8,7 milioane, iar cel al deceselor provocate de COVID-19 la cel putin 461.000, potrivit unui raport zilnic al OMS.Cresterea infectiilor in SUA si in alte regiuni a afectat sperantele pentru o redresare economica rapida si a redus apetitul investitorilor pentru activele riscante. De asemenea, tensiunile geopolitice sprijina cresterea pretului aurului, perceput ca o investitie de refugiu in vremuri de incertitudini.Si uncia de argint a urcat luni dimineata cu 1,7%, la 17,91 de dolari, cel mai ridicat nivel din mai mult de o saptamana, in timp ce platina a crescut cu 1.6%, la 818,18 dolari.Inainte de pandemia de COVID-19, majoritatea bancilor private recomandau clientilor lor sa pastreze doar o mica parte din avutia lor sub forma de aur. In prezent, unii din acesti consilieri directioneaza pana la 10% din portofoliile clientilor lor spre metalul galben, pe masura ce stimulente introduse de bancile centrale au redus semnificativ randamentele la obligatiunile guvernamentale. In aceste conditii, sa detii aur este mai atractiv, chiar daca detinerea de aur nu aduce venit.Datele publicate separat de Administratia vamala din Elvetia arata ca, in luna mai, aceasta tara a exportat 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA, de 15 ori mai mult decat a livrat pe intreg parcursul anului 2019.