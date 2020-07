Bancher: Unul din cinci romani are rata amanata. Dobanzile sunt mici in Romania

"In aceasta perioada trebuie sa fim proactivi si sa venim aproape de client, pentru a preintampina anumite derapaje. Ca in automobilism, sunt derapaje controlate si derapaje necontrolate. Noi trebuie sa fim in orice clipa in conditiile unor derapaje controlate, nu necontrolate", a declarat Oprescu.Potrivit bancherului, in Romania dobanzile sunt scazute."Suntem intr-un mediu scazut al dobanzilor, care nu este numai in Romania, ci peste tot in lume. Toate pietele europene si cele din jurul nostru au scazut dobanda de referinta si toate, avand tractiune pe nivelul dobanzilor, au dus la scaderea dobanzilor. Acelasi lucru s-a intamplat si la noi. Din punctul nostru de vedere era un trend usor de anticipat", a declarat Oprescu.Acesta se asteapta ca, BNR fie sa mentina dobanda, fie sa o reduca in continuare."Cred ca suntem in acel punct in care ambele situatii sunt posibile, adica fie sa ramanem in aceasta situatie o perioada lunga de timp, pentru ca nu avem presiuni in clipa de fata, fie in functie de noile presiuni care se vor naste pana la sfarsitul anului... Noi, la trei luni de la declansarea pandemiei, suntem intr-o perioada de date relativ putine, pentru ca cei care au solicitat amanarea la plata au obtinut-o, dar noi date cu privire la comportamentul clientelei vom obtine la sfarsitul anului", a spus oficialul ARB.