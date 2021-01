PROIECT: Debitorii au posibilitatea solicitarii suspendarii platii ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor

"Ministerul Finantelor a decis ca persoanele fizice sau juridice care au contractat imprumuturi pentru rate de capital, dobanzi si comisioane pot solicita suspendarea platii ratelor scadente aferente acestor imprumuturi. De aceasta facilitate beneficiaza debitorii care au un contract de creditare in derulare, pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a actului normativ. Sunt incluse doar creditele fara restante la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata ", arata Ministerul de Finante.Proiectul de act normativ elaborat de Ministerul Finantelor modifica, completeaza si actualizeaza HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a aprobarii OUG nr. 227/2020.Masurile propuse: debitorii au posibilitatea solicitarii suspendarii platii ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor pentru o perioada cuprinsa intre minimum 1 luna si maximum 9 luni; suspendarea poate fi solicitata atat pentru creditele pentru care a fost deja obtinuta suspendarea obligatiilor de plata, cat si pentru creditele pentru care nu s-a solicitat anterior accesarea facilitatii de suspendare.O alta masura propusa este ca perioada maxima de 9 luni sa includa si perioada suspendarii efective a obligatiilor de plata in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 si/sau perioadele de suspendare acordate in cadrul amanarilor la plata non-legislative, iar debitorul are posibilitatea de a obtine o singura data suspendarea obligatiilor de plata.De asemenea, solicitarile pentru suspendarea platii obligatiilor pot fi transmise creditorului pana la data de 15 martie 2021 inclusiv, acesta urmand a efectua analiza si emite decizia pana cel tarziu la data de 30 martie 2021 inclusiv.Beneficiaza de aceste facilitati debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit acordat pana la data de 30 martie 2020 inclusiv, care nu a ajuns inca la scadenta si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv.De asemenea, debitorii trebuie sa declare pe propria raspundere scaderea veniturilor sau incasarilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020, sa se afle in imposibilitatea onorarii obligatiilor de plata aferente creditului si sa nu se afle in insolventa la data solicitarii rambursarii creditului.In cazul contractelor ipotecare, persoanele fizice trebuie sa declare pe propria raspundere ca le-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile familiei de situatia grava generata de pandemia SARS-COV-2 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului urmare a intrarii in somaj tehnic, a concedierii, a reducerii salariului, a plasarii acestuia in carantina institutionalizata etc.Implementarea acestei facilitati va avea ca efect protejarea persoanelor fizice ale caror venituri au fost afectate in aceasta perioada si mentinerea in activitate a companiilor, implicit si a locurilor de munca asigurate de acestea pe perioada in care se manifesta efectele raspandirii SARS-CoV-2.Facilitatile prezentate reprezinta un sprijin real pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si a altor categorii de entitati ale caror venituri au fost afectate de raspandirea virusului SARS-CoV-2. De asemenea, vor fi mentinute lichiditatile necesare desfasurarii activitatii economice de catre intreprinderi pe perioada afectata de restrictiile determinate de pandemia SARS-CoV-2.Citeste si: