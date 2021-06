Stai relaxat!

Te-ai gandit sa-ti iei un fotoliu recliner? Suna putin extraterestru, dar nu e neaparat. E genul acela de fotoliu extensibil pe care il vedeai in filmele americane, adesea stand pe ele cate un tata care rasfoia ziarul. Ne uitam azi la beneficiile unui astfel de produs, pe care tu il poti cumpara relaxat cu ajutorul unui card de credit Asa cum putem deduce din introducere, te ajuta sa te destinzi la tine acasa. Nu e ca atunci cand stai pe canapea, nu e ca atunci cand stai intins in pat. E o combinatie interesanta care creeaza o noua senzatie. Poti sa stai pe el si ca pe un fotoliu normal, dar poti sa accesezi si functia extensibila a acestuia si dintr-o data picioarele tale sunt mai sus, tu esti dat mai pe spate si ai un unghi numai bun de privit la televizor.Acum ca privirea ta e catre ecran, vorbim de o alta bucurie pe care o aduce acest fotoliu. Faptul ca te uiti la filme ca un rege. De multe ori in pat ne foim de pe o parte pe alta ca sa gasim un mod mai bun de a sta atunci cand ne uitam la seriale. Iar pe fotoliul clasic, parca simtim nevoia sa ne mai punem un scaunel, doar asa cat sa ne intindem picioarele. Ai un fel de doi in unu pentru maxim de confort.Daca tot am mentionat ca ne intindem, e important sa subliniem cat de mult contribuie la senzatia de odihna pe care o ofera picioarelor tale. Mai ales daca ai un job la care trebuie sa fii mereu in miscare. Stresul fizic de zi cu zi ne pune mereu la cautat de solutii de relaxare, incat ajungem sa stam uneori si cu talpile lipite de pereti atunci cand suntem in pat. De la pozitia clasica, similara cu cea de la birou, ajungi sa stai mai degajat, mai relaxat.Stai asa cum iti place tie si cumpara acele lucruri care-ti fac viata mai buna. Si nu te ingrijora cand vine vorba de pret, intrucat poti folosi un card bun precum Card Avantaj pentru a le achizitiona.