7 reguli surprinzătoare despre bani pe care majoritatea oamenilor nu le știu. "Un preț mic pentru un produs prost este, de fapt, o afacere teribilă"

Probabil ai auzit sfaturi financiare comune precum să îți faci un buget și să încerci să nu cheltuiești mai mult decât câștigi. Dar alte sfaturi nu sunt la fel de cunoscute și te pot ajuta să economisești mulți bani și să îți creezi o viață financiară sănătoasă.

De la trucuri zilnice la sfaturi pe termen lung, jurnaliștii de la huffpost.com au discutat cu experți financiari despre sfaturile legate de bani mai puțin evidente pe care le urmează. Iată ce trebuie să știi:

Uneori trebuie să cheltui mai mult pentru a economisi mai mult

"Un preț mic pentru un produs prost este de fapt o afacere teribilă, deoarece vei sfârși prin a cheltui mai mult, pe termen lung, pentru a înlocui articolele fabricate la costuri reduse care se strică ușor," a declarat Andrea Woroch, expertă în finanțe pentru consumatori și bugete, pentru HuffPost. "Concentrează-te pe calitate și cheltuie mai mult dacă asta înseamnă că va dura."

Woroch încearcă să economisească la mărfuri de calitate cumpărând de la second-hand de la mărci de renume. Pentru articolele mai scumpe, ea recomandă să profiți de campaniile de reduceri la magazine și să cumperi articole sezoniere (cum ar fi mobilierul de grădină și hainele de iarnă) la sfârșitul sezonului.

Alte sfaturi: participă la programe de loialitate gratuite și caută cupoane online înainte de a face o achiziție.

Nu fi prea restrictiv cu bugetul tău și nu încerca să îl schimbi pe tot deodată

"Chiar dacă un buget detaliat te menține pe drumul cel bun pentru a-ți atinge obiectivele financiare, unul prea restrictiv te va da înapoi rapid din cauza epuizării," a explicat Woroch. "Și dacă încerci să îți schimbi toate obiceiurile de cheltuire peste noapte, va fi dificil să te ții de plan."

În schimb, ea sugerează să faci câteva schimbări mici în obiceiurile tale de cheltuire și economisire - și apoi să construiești pe acestea odată ce devin obișnuite.

Ea a spus că este, de asemenea, important să faci loc în bugetul tău pentru cheltuieli care contează pentru tine. De exemplu, dacă o cină cu un prieten sau partener este o prioritate, păstrează aceasta în bugetul tău. Găsește alte modalități de a reduce cheltuielile, cum ar fi anularea abonamentelor neutilizate și deconectarea dispozitivelor pentru a reduce facturile de energie.

Feriți-vă de metodele convenabile de plată, cum ar fi reînnoirea automată

"Este extrem de ușor acum în societatea noastră să cheltuim bani fără să ne gândim," a spus Anne Lester, autoarea cărții "Your Best Financial Life."

"Poți să te înscrii pentru auto-reînnoire... vezi ceva drăguț pe Instagram, apeși și gata, l-ai cumpărat."

Dar capacitatea de a cumpăra lucruri prea ușor poate duce la cheltuieli inconștiente. În schimb, Lester recomandă să încetinești și să faci din cheltuirea banilor o decizie mai conștientă.

Un mod în care ea face acest lucru este să creeze întotdeauna o listă de cumpărături înainte de a intra într-un magazin sau de a cumpăra articole online. Pentru cumpărăturile online, ea sugerează să aloci un timp specific o dată pe săptămână pentru a face achiziții. Atunci când revizuiești lista ta, întreabă-te: Chiar am nevoie de asta? Există un moment tangibil când știu că voi folosi asta? Doar faptul de a face lista îți va oferi timp să reflectezi dacă achiziția merită.

Pentru abonamente, poate fi ușor să uiți pe cele setate să se "auto-reînnoiască." Lester sugerează să faci periodic o "curățenie a abonamentelor," revizuind toate abonamentele tale și anulând pe cele pe care nu le mai folosești.

Automatizează economisirea banilor în loc să îi lași în contul tău curent

"Ar trebui să automatizezi tot ce poți legat de economisire, astfel încât să nu fie nevoie să iei o decizie conștientă în acest sens," a spus Lester. "Dacă nu o faci, inițiezi o conversație ... cu tine însuți despre ce ai putea face cu acei bani, și adesea pierzi pentru că cumpărarea de lucruri este mai distractivă decât economisirea."

Michael Finke, profesor de management al averii la The American College of Financial Services, sugerează să configurezi o transferare automată către un cont de economii cu randament ridicat. De exemplu, dacă primești salariul la sfârșitul lunii, poți seta o transferare în prima zi a lunii următoare.

"Banii într-un cont curent pot fi tentanți pentru a fi cheltuiți," a spus el. "Transferurile regulate către un cont de economii cu randament ridicat te pot ajuta să îți construiești un fond de urgență fără a simți durerea de a scrie un cec."

Lester recomandă, de asemenea, transferarea automată a banilor către un cont de pensii.

Fii atent chiar și la achizițiile mici de pe extrasul de cont al cardului tău de credit

Atunci când revizuiești extrasele de cont ale cardului tău de credit, este ușor să te concentrezi doar pe achizițiile mai mari. Dar este de fapt crucial să revizuiești și elementele mai mici.

"Nu fiecare încărcare frauduloasă este o serie de cumpărături de patru cifre," a spus Sara Rathner, expertă în finanțe personale la NerdWallet, pentru HuffPost. "Adesea, hoții testează cardul tău cu câteva achiziții de doar câțiva dolari."

Aceste achiziții sunt ușor de trecut cu vederea, iar dacă le ratezi, ar putea urma mai târziu încărcări frauduloase mai mari.

Rathner recomandă verificarea extraselor de cont ale cardului tău de credit lunar și, dacă vezi ceva ce nu recunoști (chiar și o încărcare de câțiva dolari), raportează imediat aceasta companiei emitente a cardului tău de credit.

Cont principal de investiții și un altul pentru proiecte pe termen scurt sau mediu

"Majoritatea clienților mei au cel puțin un cont de investiții pe termen lung, îi încurajez să ia în considerare deschiderea unui alt cont de investiții pentru obiectivele pe termen mediu," a spus Elaine King, un planificator financiar certificat și fondator al Family and Money Matters.

Obiectivele pe termen mediu ar putea include cumpărarea unei case, plata educației, achiziționarea unei proprietăți de investiții sau începerea unei afaceri.

"Când separăm conturile de investiții, ne propunem să potrivim alocarea portofoliului la obiectivele și orizonturile de timp specifice și, în final, să economisim timp și bani," a explicat ea. De exemplu, dacă achiziționarea unei case în plan pe termen scurt, "fondul imobiliar" ar trebui să fie investit în active pe termen scurt.

Cel mai important, știți că nu există o abordare "universal valabilă" în ceea ce privește finanțele personale

"Finanțele personale sunt personale și sezoniere ... [ar trebui să se bazeze] pe valori [și] circumstanțe de viață," a spus Kara Stevens, fondatoarea The Frugal Feminista și autoarea cărții "Heal Your Relationship With Money."

Odată ce înțelegeți că prioritățile altor persoane nu sunt aceleași cu ale tale, "veți putea identifica mai bine instrumentele ... care au cel mai mult sens pentru voi."

Înainte de a crea un plan financiar, Patrick Yono, fondator și CEO al Sure Life Financial, recomandă să trasezi ceea ce este important pentru tine: Ce tip de casă îți dorești? Ce fel de echilibru între viață și muncă este cel mai bun pentru tine? Ce interese vrei să urmărești? Odată ce ai obiectivul final, poți apoi să afli cum să câștigi banii de care ai nevoie, ce tipuri de investiții să faci, etc.

Stevens a adăugat că trebuie să fim și flexibili și receptivi la ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi și în lumea mai largă și să nu ne simțim legați de "regulile" noastre financiare.

"Există multe reguli de bază acolo când vine vorba de bani, dar nu simțiți presiunea de a le urma pe toate," a spus Rathner.

"Cel mai bun lucru pe care îl poți construi în planul tău financiar personal este flexibilitatea de a face modificări după cum este necesar."

