Ce a pățit o româncă după ce a profitat că o bancă din Austria i-a transferat din greșeală 13.000 de euro: „Austriecii sunt proști”

O româncă judecată pentru însușirea bunului găsit după ce a refuzat să restituie 13.000 de euro transferați din eroare, de Raiffeisen Bank, în contul său, a scăpat de pedeapsă pentru că faptele s-au prescris. Românca a fost nevoită, totuși, să achite banii încasați necuvenit.

Românca a fost trimisă în judecată pentru că în anul 2017, în timp ce se afla în Austria, a mers la o sucursală Raiffeisen Bank pentru a depune în contul unui român suma de 1.450 de euro. Din eroare, funcționarul băncii a depus în contul românului 14.500 de euro.

Practic, în contul românului a ajuns, din greșeală, suma de 13.050 euro. Înainte ca banca să constate eroarea, românul a retras banii și a închis contul. Când femeia a venit în țară, bărbatul i-a dat aproape întreaga sumă de bani. „Inculpata a arătat că ea a cheltuit acea sumă de bani în interes personal, apreciind că acea sumă de bani îi aparține”, se arată în rechizitoriu.

Femeia trimisă în judecată s-a apărat în permanență spunând că a depus 14.500 de euro. O femeie, care a fost împreună cu românca la bancă în momentul depunerii banilor, a declarat că românca i-a spus, la ieșirea din bancă, atunci când și-a dat seama de eroare, următoarele: “un zero în plus și acum sunt milionară” și “austriecii sunt proști”. În plus, în urma testului cu detectorul de minciuni a reieșit că românca a mințit cu privire la suma de bani depusă.

Totuși, în urma procesului, în care a fost judecată pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, românca a scăpat de acuzații pentru că faptele s-au prescris. Judecătorii au obligat-o, însă, pe româncă să achite prejudiciul de 13.000 de euro.

„Instanța a constatat îndeplinite aceste condiții (n.r. achitării prejudiciului), inculpata însuşindu-şi suma de 13.050 euro, diferența dintre suma transferată în mod real de inculpată și suma transferată în mod efectiv de angajatul persoanei vătămate, între fapta ilicită și prejudiciu existând un raport de cauzalitate direct. De asemenea, instanța a reţinut vinovăția inculpatei în săvârșirea faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu”, se arată în sentința Curții de Apel Timișoara, care este definitivă.

