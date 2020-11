10 sfaturi rapide de care trebuie sa tineti cont in gestionarea finantelor personale

1.Creati un buget personal si reevaluati-l periodic (cel mai bine saptamanal sau lunar).2.Fiti atenti la cheltuielile in exces.3.Organizati-va datoriile si incercati sa le platiti cat se poate de repede, chiar daca pentru acest lucru va trebui sa faceti sacrificii o perioada.4.Creati un plan de economii (puneti de-o parte cel putin 10% din veniturile lunare).5.Incercati sa monetizati un hobby - daca sunteti pasionat de un domeniu, sigur exista o metoda prin care puteti monetiza acest lucru. In functie de pasiunea dumneavoastra, puteti fie sa vindeti online rezultatul muncii sau sa creati un curs online prin care ii invatati pe altii cum sa faca ce faceti dumneavoastra si sa fiti remunerat pentru fiecare vizualizare.6.Creati tinte financiare si puneti-le undeva la vedere - atunci cand vedeti zilnic telul pe care doriti sa il atingeti va cresteti sansele de reusita. In plus, cu cat veti atinge mai rapid un tel, cu atat veti fi mai motivat sa va propuneti tinte mai inalte.7.Nu va temeti sa cereti ajutor - atunci cand ajungeti intr-un impas financiar, cel mai bine este sa ganditi la rece si sa luati o decizie rapida care sa va ofere liniste si siguranta. Atunci cand aveti nevoie de o suma de bani rapid, puteti apela la imprumuturi de la firme de profil cum ar fi https://www.17bankow.com/ 8.Discutati planurile financiare cu cei apropiati - fie ca e vorba de parinti sau de partenerul de viata, suportul pe care acestia ni-l pot oferi este de nepretuit in ceea ce priveste finantele personale.9."Zgarcitul mai mult pagubeste" - o vorba arhicunoscuta in cultura romaneasca de care oricine decide sa isi puna la punct finantele personale ar trebui sa tina cont, aceasta ne spune sa investim banii in lucruri de calitate pentru ca vom sti clar ca acestea nu se vor deteriora rapid si nu ne vor supune la alte cheltuieli in plus.10.Profitati de orice ajutor va este oferit pe plan economic - internetul este plin de cursuri si aplicatii gratuite de budgeting si organizare a finantelor personale. Cel mai bine este sa profitati de acestea, macar 5 minute pe zi, pentru a va imbunatati cunostintele.Cheia succesului in finantele personale este organizarea. Cu cat veti fi mai organizat, cu atat va veti atinge mai rapid telurile financiare. De asemenea, trebuie sa aveti foarte multa rabdare mai ales la inceput deoarece, dupa cum stim cu totii, nimeni nu s-a nascut invatat. Cel mai important este sa va bucurati de lucrurile invatate si sa va masurati periodic progresul.