4 moduri de a plati datoriile mai repede

In primul rand, este recomandat ca debitorii sa nu mai fuga de companiile de recuperari. Cei mai multi debitori nu mai raspund la telefon atunci cand o companie a preluat creanta, iar KRUK subliniaza aceasta greseala pentru simplul fapt ca atunci cand o persoana apeleaza la astfel de metode dovedeste ca nu este de incredere, motiv pentru care recuperatorii de creante aplica ulterior metodele legale, fara sa mai discute cu debitorul, caz in care acesta poate avea dificultati considerabile. O comunicare eficienta este cea mai buna solutie in sensul acesta.Inainte de a incepe rambursarea datoriei, se va identifica tipul de datorie pe care o persoana o are - indiferent daca este vorba despre datorii pentru carduri de credit, datorii pentru imprumuturi studentesti, datorii ipotecare sau altele similare - si determinarea sumei totale datorate. Intelegerea tipului si a sumelor imprumuturilor poate ajuta o persoana sa vina cu un plan personalizat pentru rambursaea datoriei.Un buget poate fi creat foarte simplu respectand pasii de mai jos:- se plateste mai intai cea mai "scumpa" datorie (care au dobanzi si comisioane mari);- se plateste mai mult decat soldul minim;- se refinanteaza datoriile astfel incat sa fie toate platite printr-o singura rata, daca se poate;- se diminueaza cheltuielile;- se aloca bonusurile de la lucru catre datorii;- se sterg informatiile despre cardul de credit din magazinele online;- se pot vinde lucruri pe care persoana nu le mai foloseste sau care s-au dovedit a fi complet inutile;- se recomanda schimbarea obiceiurilor costisitoare;- fiecare persoana ar trebui sa se autorecompenseze atunci cand reuseste sa isi atinga obiectivele.Primul pas pentru rezolvarea problemei cu datoriile este reprezentat de stabilirea unui buget. Se pot utiliza instrumente de gestionare a finantelor personale sau se poate face propria foaie de calcul in Excel, care include veniturile si cheltuielile lunare. Apoi se examineaza acele categorii bugetare pentru a vedea unde pot fi reduse costurile. Daca nu sunt reduse cheltuielile, este posibil ca datoriile sa fie din ce in ce mai mari, in timp.Este recomandat sa fie sortate ratele dobanzii la cardul de credit de la cea mai mare la cea mai mica, apoi se plateste cardul cu cea mai mare rata. Platind soldul cu cea mai mare dobanda mai intai, se obtine cel mai mare profit, in timp ce la descoperirile de card foarte mici se pot plati doar dobanzile.Apeland la aceste metode este mult mai usor ca datoriile sa fie platite mai repede si chiar la timp, ceea ce inseamna ca riscul de a ajunge la o firma de recuperari creante este foarte mic.