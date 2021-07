5 sfaturi financiare pentru tineri

Unii angajatori, pe lângă salariul fix, oferă angajaților și diverse beneficii, precum un card de carburant , un abonament de sănătate, tichete de masă, carduri cadou, tichete de vacanță, prime sau bonusuri de performanță și nu numai. Astfel de venituri suplimentare sau discounturi acoperă o varietate din cheltuielile pe care oricine le are în fiecare lună. Dacă până în prezent nu ai luat în calcul varianta de a negocia cu angajatorul pentru a le obține, este timpul să o faci!Tendința multor tineri este de a achiziționa lucruri materiale fie că au nevoie de ele, fie că nu. Probabil și tu dorești să îți cumperi o pereche nouă de adidași, un smartphone nou sau diverse articole vestimentare. Gândește-te de două ori înainte de a le achiziționa. Ai nevoie de un alt telefon dacă cel vechi funcționează? Trebuie să îți completezi garderoba cu noi articole vestimentare sau ai cele necesare? Evită să achiziționezi lucruri care nu îți sunt de folos!În fiecare lună ar fi bine să pui deoparte între 10 - 20% din veniturile pe care le ai. Dacă veniturile sunt ceva mai mari și îți permit creșterea procentului, cu atât mai bine! Banii strânși pot fi folosiți în diverse situații de urgență sau pentru atingerea unor noi obiecte (achiziționarea unei mașini, un apartament mai spațios, etc.). Optează pentru un cont de economii.Vrei să mergi în concediu? Asemenea cheltuieli trebuie planificate din timp: cât costă biletele de transport, cât costă cazarea, care sunt prețurile aproximative pentru biletele de intrare la obiectivele turistice, ce alte taxe suplimentare sunt percepute de către aeroport, care sunt prețurile percepute în locațiile în care dorești să mănânci, etc. Orice intenționezi să faci, stabilește din timp cheltuielile pe care le vei avea.Împrumuturile ar trebui să aibă loc doar în situații excepționale și cu un plan bine pus la punct. Nu este recomandat să faci împrumuturi dacă nu îți permiți să achiți datoriile la timp. În cazul unei investiții majore (un apartament sau o mașină) asigură-te că îți permiți ratele lunare și că îți rămân suficienți bani pentru restul cheltuielilor. Dacă intenționezi să faci împrumuturi doar pentru a-ți satisface anumite nevoi (o călătorie, de exemplu), ar fi bine să renunți la ele.E bine să fii cumpătat și să ai în vedere ziua de mâine. Lipsa banilor duce la apariția stresului sau alte probleme de sănătate, frustrărilor și chiar către alte situații neplăcute.