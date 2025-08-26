Actiunile americane s-au apreciat dupa anuntul privind preluarea Wachovia

Vineri, 03 Octombrie 2008, ora 21:38
Actiunile americane s-au apreciat dupa anuntul privind preluarea Wachovia

Actiunile americane s-au apreciat, vineri, dupa anuntul privind oferta de preluare a Wachovia Corp de catre Wells Fargo si dupa ce in Camera Reprezentantilor au inceput dezbaterile privind votarea planului de salvare a bancilor.

Indicele Dow Jones a urcat cu 165,11 puncte, sau 1,58%, la 10.647,96 puncte. Indicele S&P 500 a crescut cu 24,78 puncte, sau 2,22%, la 1.139,06 puncte. Indicele compozit Nasdaq a urcat cu 46,14 puncte, sau 2,33%, la 2.022,86 puncte.

La bursa new-yorkeza, titlurile bancii Wachovia, care a inregistart pierderi in urma creditelor ipotecare neperformante, s-au apreciat cu 74,2%, la 6,81 dolari/actiune, anunta Reuters.

Urmand aceeasi tendinta crescatoare, titlurile Goldman Sachs s-au apreciat cu 5,6%, la 138,94 dolari/actiune, iar cotatia actiunilor Bank of America a urcat cu 4,2%, la 37,91 dolari/actiune. Cu toate acestea, titlurile bancii Citigroup s-au depreciat cu aproximativ 10%, la 20,25 dolari/actiune.

