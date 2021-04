Libra Internet Bank ajunge la active de peste 7,3 miliarde lei in 2020

Libra Internet Bank, in cifre

Libra Internet Bank a continuat sa urce in clasamentul bancilor din Romania, in 2020, dupa valoarea activelor, de pe locul al 15-lea, pana pe pozitia a 13-a, marcand astfel cea mai buna clasare dupa acest criteriu din istoria bancii."In 2020, am avut cu totii de gestionat o realitate complet noua, in care intreaga lume s-a schimbat cu mare rapiditate. Din fericire, Libra Internet Bank a reusit sa se adapteze rapid, demonstrand agilitate, responsabilitate si siguranta in ape tulburi. Am ramas permanent alaturi de clientii nostri, fata de care am avut o atitudine proactiva si protectiva. Am venit cu solutii adaptate, precum restructurarea creditelor, participarea la Programul IMM Invest sau finantarile cu garantii europene de pana la 90%, in cadrul Facilitatii COSME a Fondului European de Investitii", a declarat Emil Bituleanu, director general al Libra Internet Bank. Potrivit liderului, banca si-a mentinut cresterea organica, iar soldul creditelor nete a crescut cu peste 15%, participand in acelasi timp la efortul sistemului bancar de a veni in sprijinul companiilor afectate de efectele crizei sanitare."In conditiile in care rolul bancilor este mai important ca oricand, ca parte a solutiei de revenire economica, Libra Internet Bank demonstreaza ca este 100% pregatita sa contribuie la reusita acestui demers esential pentru intreaga societate", a declarat seful Libra Internet Bank. Anul trecut, Libra Internet Bank a continuat sa inregistreze cresteri ale principalilor indicatori de business.Astfel, soldul creditelor nete a depasit 4,63 miliarde lei, in crestere cu peste 15% fata de valoarea inregistrata in 2019 (4,01 miliarde lei), iar soldul surselor atrase a fost de 6,39 miliarde lei, in crestere cu 13% fata de finalul lui 2019 (5,65 miliarde lei).In acelasi timp, rata de neperformanta a ramas la un nivel sub media pietei, cu o valoare inregistrata de 2.95%, la finalul anului trecut.De asemenea, profitul bancii a fost unul consistent, de peste 38 milioane lei, desi diminuat fata de valoarea din 2019, in contextul unui cost mai mare al riscului determinat de ajustarile metodologiei de constituire a provizioanelor, cu scopul adaptarii la evenimentele neprevazute derivate din situatia pandemica.De-a lungul unui an 2020 marcat de numeroase incertitudini, Libra Internet Bank a reusit performanta de a se afirma drept cea mai activa banca romaneasca in zona Fintech, prin cele 4 parteneriate incheiate cu jucatori globali din acest domeniu.In acelasi timp, la finalul anului trecut, banca a ocupat primul loc la categoria banci si institutii financiare, in Topul Angajatorilor realizat de platforma Undelucram.ro.