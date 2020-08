ANALIZA: Investitiile pe bursa, de anul acesta, nu au fost pentru cei cu inima slaba. Volatilitatea actiunilor, de la extaz la disperare

Actiunile sunt in continuare pe scadere

Segmentul energiei mai are de recuperat

Pietele bursiere, in asteptarea vaccinului anti-COVID-19

Desi indicele BET a recuperat aproape 1.800 de puncte din scaderea de aproape 3.300 de puncte inregistrata in varful socului negativ din februarie-martie, acesta se afla inca la o distanta de peste 1.500 de puncte sau putin sub 15% (marti in deschidere) de varfurile multianuale atinse la inceputul anului si cu aproape 20% sub varful istoric din vara lui 2007, este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Desi stimularea monetara a calmat pietele internationale, aducand chiar noi recorduri pentru indicele american Nasdaq si o revenire la varfurile anterioare pentru S&P500, piata locala "seamana" mai mult cu indicii europeni, care sunt inca la distanta de varfurile anuale. BET este astfel mai aproape de Eurostoxx 50, aflat de asemenea la 15% sub maximul recent decat de DAX, indicele german, propulsat de increderea investitorilor la putin peste 7% sub varful anului, care este si record istoric."Scaderile foarte adanci inregistrate de titlurile Bancii Transilvania, au fost lasate in urma, de la aproape -40% din varful anului ajungandu-se la aproxumativ -18%. Profitul la 6 luni a marcat o scadere de 28%, insa vestile referitoare la situatia Victoriabank din Republica Moldova, unde bunuri ale bancii se afla sub sechestru sau decizia recenta referitoare la impozitul aferent tranzactiei Volksbank au limitat apetitul pentru titlurile sale", se mai arata in analiza XTB Romania.Pentru moment, directia favorabila nu este amenintata din perspectiva tehnica (analiza graficului), desi tendinta generala va depinde in mod esential de perspectivele economiei locale si, implicit, de evolutia crizei sanitare. BRD , pe de alta parte, nu a reusit o recuperare consistenta, fiind inca la 29% distanta de varfurile anului. In cazul bancii, rezultatul net la semestru la nivel de grup de 0.588 pe actiune se compara nefavorabil cu 1.123 RON pe actiune inregistrat anul trecut. Petrom a fost anul acesta la cateva procente distanta de injumatatirea cotatiei, o situatie usor de inteles in conditiile scaderilor istorice ale cotatiei barilului de petrol (WTI a ajuns chiar la niveluri negative, dar referinta Brent sau Urals e mai utila pentru SNP). Cu toate limitarile pandemiei si ale pretului petrolului, principalul producator din domeniul petrolului a reusit sa ramana pe profit, desi acesta a fost cu aproape 56% mai jos in S1 decat anul trecut in perioada similara. Segmentul de gaze naturale a compensat in parte scaderea din segmentul petrolier, dar rezultatul nu ar fi fost realizabil fara rezilienta cererii pentru transport si a reducerii investitiilor de capital. In perspectiva indelungata, de peste 1-2 ani, titlurile companiei ar putea beneficia de pe urma unei tendinte de revenire a pretului petrolului in conditiile in care atat economia globala ar depasi cauza sanitara a contractiei severe. cat si ar deveni vizibile efectele investitiilor insuficiente sau amanate din acest sector, ducand la un dezechilibru favorabil pretului petrolului", potrivit analizei.Nuclearelectrica, la 13% sub varfuri, este in perioada aceasta intr-o tendinta de revenire. Titlurile sale, in ultimii ani sustinute de un dividend generos (randamentul dividendului s-a apropiat de 10% in cateva ocazii) nu se comporta totusi intotdeauna cu stabilitatea sau predictibilitatea asociata sectorului utilitatilor. Profitul net a crescut cu 18.1% in prima jumatate a anului fata de perioada similara din 2019, o situatie rar intalnita intre titlurile listate la bursa locala. Fondul Proprietatea se afla intr-o pozitie favorabila, nu departe de varful recent (aprox. 10%) si cu o tendinta recenta de consolidare care pare a oferi un indiciu asupra increderii investitorilor in titlurile sale. Pentru pretul actiunii FP, strategia utilizarii secventiale a programelor de rascumparare s-a dovedit a fi constructiva, si in lipsa unor ajustari corective largi ale bursei, apetitul moderat al investitorilor ar putea fi vizibil in continuare.Piata de capital locala se afla intr-o regiune de optimism moderat, privind dincolo de suferinta economiei reale, intr-o miscare aliniata atat cu pietele majore europene cat si la abordarea stimulativa a bancilor centrale. Perioada electorala din toamna (local, dar si in SUA), vulnerabilitatea asociata evolutiilor geopolitice sau chiar tentatia ocazionala a unor marcari de profituri pot induce o volatilitate in crestere, posibila mai ales in septembrie sau octombrie, dar tendinta larga favorabila ar putea fi reluata in cazul in care o serie de tratamente sau vaccinuri ar aduce, posibil chiar anul acesta, depasirea restrictiilor impuse de pandemie.