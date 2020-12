Mastercard investigheaza acuzatiile de abuzuri impotriva copiilor aduse site-ului Pornhub.com

Articolul din New York Times, scris de Nicholas Kristof, descrie filmele publicate de Pornhub drept abuzuri asupra unei femei si fete aflate in stare de inconstienta."Problema nu este pornografia ci violul. Haideti sa fim de acord ca promovarea atacurilor impotriva copiilor sau a oricui altcuiva este imorala", a scris Kristof vineri.Pornhub a negat acuzatiile."Orice afirmatie ca permitem materiale cu abuzuri sexuale impotriva copiilor (CSAM) este iresponsabila si neadevarata intr-un mod flagrant", a afirmat compania intr-un email trimis Reuters.Mastercard a afirmat intr-un comunicat ca investigheaza acuzatiile impreuna cu banca companiei mama a Pornhub, MindGeek."Daca acuzatiile sunt justificate, vom lua imediat masuri", a aratat Mastercard.Investitorul miliardar Bill Ackman a cerut Mastercard si Visa sa opreasca temporar platile catre Pornhub, in urma articolului.Ackman a cerut si American Express sa ia masuri, dar cardurile companiei nu sunt acceptate pe site.Visa nu a raspuns imediat unei solicitari pentru comentarii.American Express a raspuns ca politica sa globala interzice acceptarea cardurilor sale pe site-urile cu continut pentru adulti.Ackman a sugerat ca ar trebui sa fie ilegal ca site-urile porno sa publice filme inainte ca acestea sa fie evaluate de un controlor si pana cand nu sunt validate varstele si consimtamantul participantilor.Pornhub a raspuns ca are o echipa mare de controlori care verifica manual "fiecare film incarcat pe site", precum si tehnologii de detectare automata. Compania nu a precizat cati oameni fac parte din echipa de monitorizare.Articolul scris de Kristof a atras reactii si din partea unor politicieni, inclusiv din partea premierului canadian Justin Trudeau, care a spus ca guvernul sau colaboreaza cu oficiali din politie si securitate pentru a rezolva problemele semnalate.In Statele Unite, senatorul Josh Hawley a spus ca va propune o lege pentru a crea dreptul federal de a da in judecata pentru fiecare persoana "obligata, traficata sau exploatata de site-uri precum Pornhub".