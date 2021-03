Cum arata apocalipsa financiara pe criptomonede si ce ar putea sa o declanseze. "Pietele vor trebui sa echilibreze emotiile intense"

India da primele semne de reglementare a pietei criptomonedelor

Teama provocata de potentialele pierderi substantiale au facut ca investitorii care aveau pozitie de durata pe Bitcoin sa vanda criptomoneda in valoare de peste 1 miliard de dolari.Corectia severa indusa de pandemia de COVID-19 a ramas inca in memoria investitorilor, care acum, se intreaba daca exista pericolul sa mai fie o astfel de cadere.Potrivit lui CryptoYoda, un analist independent si expert in criptomonede, citat de CoinTelegraph.com, combinatia de produs limitat, cerere in crestere si tranzactionare cu efect de levier ridicat este reteta ideala pentru prabusiri subite si volatilitate tubulenta."Vom continua sa vedem crahuri temporare pe parcurs, in conditiile in care pietele vor trebui sa reglementeze si echilibreze emotiile intense atat pentru investitorii mici si mari cat si pentru traderi", afirma CryptoYoda.Un alt analist financiar de la Bitstamp afirma ca nu este exclus sa mai vedem o alta prabusire. Cu toate acestea, fata de anul trecut, sunt mult mai multe platforme de tranzactionare care sa asigure o lichiditate ridicata.Mai mult, fata de anii trecuti, in piata este un numar mult mai mare de participanti activi care ar putea sa ajute dezechilibrele de volatilitate.Pe de alta parte, desi mai sunt temeri ca unui posibil cryptocrah ar putea exista, la scara larga, situatia este mult mai calma anul acesta fata de anul trecut. Situatia este calmata si de faptul ca in fiecare saptamana mai apare cate un nou investitor de talie mare care anunta ca si-a adoptat portofoliul astfel incat sa cuprinda si criptomonede.Singurul lucru care ar putea da peste cap tot scenariul calm ar fi niste reglementari-surpriza de natura prohibitiva din partea Trezoreriei SUA sau a SEC (echivalentul ASF din Romania)Dupa ce, numai in anul acesta, Bitcoin aproape ca si-a dublat valoarea dupa ce a trecut de pragul de 60.000 de dolari, pretul a inceput sa scada pe seama vestilor ca India va veni cu o lege prin care va interzice criptomonedele.Legea, despre care se spune ca va fi una dintre cele mai drastice din lume, a incrimina totul de la posesie, emitere, minare, tranzactionare si trasfer de criptomonede.India nu este prima tara care recurge la o astfel de strategie. Inaintea ei au mai fost China, Rusia, Macedonia de Nord, Maroc sau Pakistan.Se pare ca aparitia criptomonedelor in sistem descentralizat va face foarte dificil procesul prin care bancile centrale vor putea crea propriile monede digitale.Mai mult, exista temeri tot mai mari ca valutele digitale sunt folosite pentru finantarea activitatilor ilicite.Monedele digitale emise de bancile centrale vor fi o unealta extrem de utila prin care acestea sa vada in timp real date despre propriile economii , oferind posibilitatea sa urmareasca banii, cheltuielile, economiile, precum si ce sectoare o duc rau sau bine.Revenind la Bitcoin si restul criptomonedelor, impunerea unor restrictii severe oriunde in lume, dar mai ales in SUA, va fi foarte greu de implementat pentru ca asta ar insemna sa aiba un control extrem de strict asupra internetului.Fara acest control extrem de strict, oamenii vor descarca criptomonedele in portofelele electronice si pot face tranzactiile fara a fi detectati. Efectul larg ar fi ca va creste cererea de criptomonede in afara mediului online, lucru care nu va face decat sa creasca si mai mult valoarea monedelor dorite.