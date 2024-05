Argintul a ajuns la maximul ultimilor 31 de ani

Pretul argintului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 31 de ani pe fondul imbunatatirii climatului economic si a presiunilor inflationiste.

Cotatiile pentru livrarile facute in luna februarie au crescut cu 72,6 centi (2,3%) si au ajuns la pretul de 32,2980 de dolari pentru o uncie troy la bursa de marfuri din New York. A fost cea mai puternica inchidere pentru argint din martie 1980, potrivit Wall Street Journal.

Ca si aurul, argintul este un metal pretios, dar poate fi folosit in industrie in mult mai multe moduri. Pentru ca este si mult mai ieftin decat aurul, care costa vineri 1.388,20 de dolari/uncie, argintul a devenit o modalitate foarte populara de a pastra banii intr-o perioada cu inflatie ridicata atat in Europa, cat si in China.

Desi inflatia din SUA a ramas scazuta, unii cred ca Rezerva Federala nu va reusi sa controleze cresterea preturilor pe termen lung din cauza dobanzilor foarte mici si a bondurilor cumparate pentru stimularea economiei.

Argintul s-a scumpit in acest an cu 4,5% si 20% de la un minim al ultimelor doua luni atins in 25 ianuarie. Cotatiile au mai fost atat de ridicate in 1980, cand fratii Hunt din Texas au fortat piata argintului la peste 40 de dolari/uncia troy.